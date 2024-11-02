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3 ноября – день Иллариона. По дорогам гуляют ведьмы, русалки и черти
иллюстрация: pikist.com

3 ноября – день Иллариона. По дорогам гуляют ведьмы, русалки и черти

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:36 02.11.2024

В народе говорили, что с 3 ноября стоит ждать по-настоящему зимних заморозков. Холода вот-вот станут стойкими, сильными и продолжительными. В большинстве регионов страны, к слову, в этот день обычно выпадала первая пороша – сухой снег, стелящийся по земле. Однако осенняя распутица не собиралась утихать. Поэтому в этот день старые люди не рекомендовали ехать куда-либо по проселочной дороге во избежание неприятностей.

К слову, побаивались в эти сутки дорог и по другой причине. Всё дело в том, что дороги и тропинки наши предки считали нечистым местом. Так, нельзя было строить дом рядом с дорогой – к несчастью, сажать сад или огород – к вечным неурожаям. На перекрестках нескольких дорог обычно хоронили тех, кого по церковным традициям нельзя было хоронить на кладбище. Это самоубийцы, неизвестные покойники, некрещенные младенцы. Естественно, что в связи с этим дороги в русском сознании были связаны с темными и неизвестными силами.

Церковь же 3 ноября почитает память преподобного Иллариона Великого и Иллариона Псковоезерского:

  • Илларион Великий жил в III-IV вв. на территории Палестины, а Илларион Псковоезерский – неподалеку от Чудского озера в XV веке. Илларион Великий сначала обучался наукам в Александрии, а потом вернулся на родину и решил удалиться к отшельникам, проживавшим неподалеку от Газы. Именно Иллариона Великого считают основателем первых монастырей в Палестине. Он активно занимался проповедованием, а в конце своей жизни решил отправиться в Египет, где и умер после того, как поклонился могиле Антония Великого. Умер Илларион на острове Кипр, причем, предсказал свою смерть ранее.
  • Если же говорит об Илларионе Псковоезерском, то он был учеником преподобного Ефросина Псковского и известен как основатель Озерского Покровского монастыря на берегу реки Желчи, впадающей в Чудское озеро. Именно Илларион стал первым его настоятелем, а сама обитель впоследствии стала достаточно известным религиозным центром. Причем, православие быстро распространялось среди местных жителей, даже несмотря на близость Ливонского ордена.

Приметы дня:

  • Снег выпал и больше не растаял – к ранним подснежникам весной.
  • Если ночью выпал снег и прочно осел на ветвях деревьев – с земли он тоже не скоро сойдет.
  • Дым идет прямо вверх – к солнечной и ясной погоде.
  • День выдался ясным – скоро наступят холода.
  • Теплый воздух – к затяжной оттепели.
  • Алый закат и звездное небо – к морозу и ясной погоде.
  • Молодой человек в этот день в дорогу соберется – к несчастью.
  • Если 3 ноября рассыпать зерно на перекрестке, можно задобрить души мертвых. Они прилетят в образе птиц, поклюют зерно и не причинят никакого вреда путнику.
  • Если пряди волос и ногти больного человека положить в этот день на перекресток – люди растопчут их, и болезнь уйдет.
  • Поднять что-то с дороги – к болезни.
  • Справить на дороге естественную потребность – к долгой и тяжелой болезни.
  • 3 ноября на дороге можно запросто увидеть воочию ведьму, русалку, а то и самого черта.
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Именины сегодня отмечают: Константин, Дмитрий, Павел, Сергей, Василий, Аза, Пелагея, Алексей, Иларион, Анатолий.

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