3 октября – День Астафия. Капусточки?

3 октября в народе называли порогом предзимья. Примечали, что если ветер подует с юга – это к теплу, с севера – к холодам, восточный ветер – к ясной и теплой погоде, западный – к повышенной влажности.

На Астафьев день всегда рубили капусту, так как тронутые морозом кочаны получали неповторимый вкус.

А ещё 3 октября отмечали свой праздник мельники. Предки наши к людям этой профессии относились неоднозначно: с одной стороны, они были незаменимы, так как дома получить качественную муку очень сложно, с другой стороны – верили, что без нечистой силы (по поверьям) нельзя было построить мельницу и перемалывать зерно. Считалось, что для этого надо принести водяному человеческую жертву: толкнуть человека под мельничное колесо или в омут. И ежегодно 3 октября водяному надо было напоминать об этом, бросая в омут хлеб и выливая туда водку. В народе считали, что из омута до пекла рукой подать, ведь на мельницах никогда не проводят молебнов.

Кроме того, вблизи от мельницы люди опасались встречи с красивой женщиной и черной собакой, так как нечистая сила, приводящая в движение колесо, могла принимать именно такой облик.

Стоит отметить, что заброшенная и разрушенная мельница, по народным поверьям, была еще более опасным пространством: на крыше сидели упыри, а на столбах – черти. Путника, случайно забредшего в такое гиблое место, можно было никогда не увидеть.

Церковь же 3 октября почитает память святого Евстафия Римского – мученика, который ранее был военачальником при императоре Тите и императоре Траяне. После того, как во время охоты он увидел образ Иисуса на кресте между рогами оленя, то решил принять христианство. После этого крестились два сына Евстафия и супруга. Судьба испытывала Евстафия – его скот умер, слуги погибли, а когда к власти пришел император Адриан, то в стране стало процветать язычество. Поскольку Евстафий отказался приносить жертву богам, за это он был замучен и убит.