3 сентября – день Фаддея да день святой Василисы

В народе 3 сентября посвящали одному занятию — убирали лён. К этому растению наши предки относились с особым уважением. Польза от него была огромная! Из льняных волокон пряли пряжу, которую затем скручивали в нити, ткали, и из полученного материала шили одежду для всей семьи. Семена льна шли на масло, их принимали и как лекарственное средство. Говорили: «Лен посеешь – золото пожнешь». А святую Василису — покровительницу этого дня — ласковой называли «льняницей».

Церковь же нынче чтит святого Фаддея – одного из 70 апостолов, который не входил в число ближайших апостолов. Родился Фаддей в городе Эдессе на территории Сирии. Однажды, придя в Иерусалим на один из праздников, Фаддей услышал, как проповедовал Иоанн Предтеча. В результате, Фаддей решил принять от него крещение в водах реки Иордан. Значительно позднее Фаддей встретил самого Иисуса и стал его учеником. После казни Христа и его Божественного воскрешения Фаддей отправился с проповедью в Месопотамию и Сирию. Многих людей ему удалось обратить в веру в своем родном городе, и христианство в результате принял даже правящий князь Авграй, а также несколько языческих жрецов. Очень часто проповеди Фаддея сопровождались чудесами. Например, сам Авграй излечился от проказы, когда встретился с апостолом. Он очень хотел наградить Фаддея, но тот отказался от всего и ушел проповедовать в другие города. Оказавшись в Вирите (сейчас известном, как Бейрут), Фаддей основал там церковь и после этого вскоре умер.

Приметы дня:

Если в этот день стоит хорошая погода, то в течение следующих 4-х недель будет тоже тепло и солнечно, без дождей.

Много желудей уродилось? На Рождество будет много снега.

Мыши делают гнезда на копнах – по приметам, осень будет дождливой и долгой.

Люди, которые родились 3 сентября, могут быть хорошими целителями. В качестве оберега им стоит носить талисманы с карнеолом и халцедоном.

Верхушки берез пожелтели – осень наступит рано. Если же береза пожелтела снизу – «бабье лето» будет долгим, а листопад и холода наступят поздно.

Рябина бурно плодоносит – к дождю. Мало рябины – к сухой погоде.

Паутины много – к теплу.

Если человек, который в этот день собирается в путь, положит себе в карман сушеный стебель льна, в дороге ему будет сопутствовать удача.

Те, кто в этот день проводят магические обряды, должны носить одежду изо льна.

Если до 3 сентября не убрать все яблоки, на будущий год дерево не даст урожая.

Если мальчика, родившегося на свет в этот день, нарекли Фадеем – он будет невероятно счастлив!

Хорошо в этот день будут идти дела, связанные с поездками. Но начинать их лучше после обеда.

Чужих советов слушать 3 сентября – плохая примета, они неверными окажутся.

Именины сегодня отмечают: Марфа, Фаддей, Рафаил, Александр, Корнилий, Павел, Игнатий.

