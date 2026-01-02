3 января — Полукорм. В этот день счастье можно «намести»

3 января – в народе этот день назвали также Полукормом, так как к этому время заканчивалась половина корма, припасенного скоту на зиму. А еще считали, хватит ли сена-соломы до весны, в овинах да хлевах проветривали, ворошили зерно, гоняли мышей, называя сие занятие «сусеки кормить и торкать зерно». Гадали, прислонив ухо к зерну: коли почудится гудение, жди беспокойного лета, называлось это – «наслушать».
Девушки в этот день не покидали домов, без устали, с самого утречка подметая полы, так, чтобы ни зернышка не пропустить, ведь, коли намести много – будет много и счастья. Наметенное зерно перемалывали на муку и варили кисель да пекли постный блин. Их нужно было съесть самой, не делиться ни с кем, а кроме того – весь обряд, от подметания зерна до последней крошки блина, девушка должна была молчать. Ожидая счастье, можно было под трапезу еще и желание загадать.
Приготовить такой кисель можно и сегодня. Для этого в молоке холодном разводят пшеничную муку, после чего добавляют кипящее молоко и, заправив сахаром да солью, варят, пока кисель не станет похож на кашу.
Примечали в этот день и погоду, ожидая метель после алого солнца на утренней заре, и веря в то, что Прокопьев день отражает ясным зеркальцем погоду сентября.
Церковь чтит память Святителя Петра, митрополита московского
Также этот день посвящен памяти о святом великомученике Прокопии Кесарийском. Христофор, его отец, был христианином, но мать Феодосия была язычницей, она же и учинила донос на своего сына императору – за то, что тот возглавил борьбу против языческой веры.
Лишь стойкость Прокопия во время пыток заставила ее раскаяться и принять христианство, вместе со многими людьми, неравнодушными к судьбе мученика.
А ещё 3 января празднуют:
- Фестиваль сонного дня (Festival of Sleep Day) – США
- День вишни в шоколаде (National Chocolate Covered Cherry Day) – США
- Фестиваль Тамасесери – Япония
- 3 января – День памяти борцов Освободительной войны – Эстония
- День революции 1966 года – Буркина-Фасо
- День министерства по делам религии – Индонезия
- Именины у Женевьевы, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопия, Сергея, Ульяны, Фемистоклея, Филарета
- Прокопьев день
- День памяти княгини Ольги
- 3 января – День бенгальских искр и гирляндных огней
- День рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day)
- День памяти святителя Петра, митрополита Московского
