3 января — Полукорм. В этот день счастье можно «намести»

3 января – в народе этот день назвали также Полукормом, так как к этому время заканчивалась половина корма, припасенного скоту на зиму. А еще считали, хватит ли сена-соломы до весны, в овинах да хлевах проветривали, ворошили зерно, гоняли мышей, называя сие занятие «сусеки кормить и торкать зерно». Гадали, прислонив ухо к зерну: коли почудится гудение, жди беспокойного лета, называлось это – «наслушать».

Девушки в этот день не покидали домов, без устали, с самого утречка подметая полы, так, чтобы ни зернышка не пропустить, ведь, коли намести много – будет много и счастья. Наметенное зерно перемалывали на муку и варили кисель да пекли постный блин. Их нужно было съесть самой, не делиться ни с кем, а кроме того – весь обряд, от подметания зерна до последней крошки блина, девушка должна была молчать. Ожидая счастье, можно было под трапезу еще и желание загадать.

Приготовить такой кисель можно и сегодня. Для этого в молоке холодном разводят пшеничную муку, после чего добавляют кипящее молоко и, заправив сахаром да солью, варят, пока кисель не станет похож на кашу.

Примечали в этот день и погоду, ожидая метель после алого солнца на утренней заре, и веря в то, что Прокопьев день отражает ясным зеркальцем погоду сентября.

Именинники в этот день: Михаил, Никита, Пётр