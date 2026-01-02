Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 3 января — Полукорм. В этот день счастье можно «намести»
Новости Республики
3 января - Полукорм. В этот день счастье можно "намести"

3 января — Полукорм. В этот день счастье можно «намести»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:43 02.01.2026

3 января – в народе этот день назвали также Полукормом, так как к этому время заканчивалась половина корма, припасенного скоту на зиму. А еще считали, хватит ли сена-соломы до весны, в овинах да хлевах проветривали, ворошили зерно, гоняли мышей, называя сие занятие «сусеки кормить и торкать зерно». Гадали, прислонив ухо к зерну: коли почудится гудение, жди беспокойного лета, называлось это – «наслушать».

Девушки в этот день не покидали домов, без устали, с самого утречка подметая полы, так, чтобы ни зернышка не пропустить, ведь, коли намести много – будет много и счастья. Наметенное зерно перемалывали на муку и варили кисель да пекли постный блин. Их нужно было съесть самой, не делиться ни с кем, а кроме того – весь обряд, от подметания зерна до последней крошки блина, девушка должна была молчать. Ожидая счастье, можно было под трапезу еще и желание загадать.

Приготовить такой кисель можно и сегодня. Для этого в молоке холодном разводят пшеничную муку, после чего добавляют кипящее молоко и, заправив сахаром да солью, варят, пока кисель не станет похож на кашу.

Примечали в этот день и погоду, ожидая метель после алого солнца на утренней заре, и веря в то, что Прокопьев день отражает ясным зеркальцем погоду сентября.

Именинники в этот день: Михаил, Никита, Пётр

Церковь чтит память Святителя Петра, митрополита московского

Православный праздник 3 января День памяти Святителя Петра, Митрополита Московского и всея России, чудотворца. 3 января православная церковь чтит память Святителя Петра, Митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, который один из первых русских митрополитов жил не во Владимире или в Киеве, а в Москве. Еще при жизни святителя Петра ставили современники в один ряд с известными святителями Иоанном Златоустом, Григорием Богословом и Василием Великим. После смерти митрополита Московского Петра, о нем часто упоминали русские летописи. В старину ни одно государственное начинание не обходилось без молитвы у гроба Святителю Петру. Там же нарекались и избирались русские Первосвятители

Также этот  день посвящен памяти о святом великомученике Прокопии Кесарийском. Христофор, его отец, был христианином, но мать Феодосия была язычницей, она же и учинила донос на своего сына императору – за то, что тот возглавил борьбу против языческой веры.

Узнайте больше:  Глава Крыма Сергей Аксёнов о трагедии в Херсонской области: "Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и боль…"

Лишь стойкость Прокопия во время пыток заставила ее раскаяться и принять христианство, вместе со многими людьми, неравнодушными к судьбе мученика.

А ещё 3 января празднуют:

  • Фестиваль сонного дня (Festival of Sleep Day) – США
  • День вишни в шоколаде (National Chocolate Covered Cherry Day) – США
  • Фестиваль Тамасесери – Япония
  • 3 января – День памяти борцов Освободительной войны – Эстония
  • День революции 1966 года – Буркина-Фасо
  • День министерства по делам религии – Индонезия
  • Именины у Женевьевы, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопия, Сергея, Ульяны, Фемистоклея, Филарета
  • Прокопьев день
  • День памяти княгини Ольги
  • 3 января – День бенгальских искр и гирляндных огней
  • День рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day)
  • День памяти святителя Петра, митрополита Московского
Просмотры: 2 159

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.