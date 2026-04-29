30 апреля — Зосим Пчельник да Вальпургиева ночь

Церковь нынче чтит святого Савватия и Зосима. В народе их считали покровителями пчёл. В этот день пчеломатку помещали в улей, чтобы рой не разлетелся.

Говорили: «Пчелу я беру, сажаю в улей. Не я тебя сажаю, а сажают тебя рогоногий Месяц, белые звезды да красно Солнышко. Сажают тебя и укрощают».

К слову, наши предки считали, что пчела никогда не ужалит доброго человека. Есть красивая легенда об этих удивительных насекомых:

Когда человек пришел за медом впервые, то потревожил пчел, которые улетели жаловаться Богу. Ему они рассказали, что абсолютно не умеют пользоваться жалом, но Бог разрешил им использовать жало для защиты. На следующее лето человек снова явился к пчелам, забрал соты, но в этот раз насекомые сумели за себя постоять. Тем не менее, они снова отправились к Богу и попросили сделать так, чтобы люди умирали от укусов. На что Бог сказал, что из-за своей злобы пчелы сами будут умирать, если укусят человека. С тех пор происходит именно так – пчела не может жить без жала.

30 апреля крестьяне улья выносили на пасеку. Приметы дня: Рой роится — Зосима-Савватий веселится.

Милостивый Спас всяку душу спасает, а Зосима-Савватий пчелу бережет.

Если пчелы летят на цвет, то будет из цвета плод.

На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош.

Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся, если нет — вишен не будет.

Мало убыли в пчелах (по выставке омшаника) — к урожаю гречихи, и наоборот, много убыли — греча не родится.

Именины сегодня отмечают: Федор, Адриан, Александр, Иван.

А ещё с 30 апреля на 1 мая отмечается один из самых значимых языческих праздников — Вальпургиева ночь. Это торжество начала расцветающей весны.

Также праздник посвящен дню памяти Римско-католической церковью святой Вальпургии – Вальбурги Хайденхаймской. Она была рождена в 710 году в семье короля Западной Саксонии Ричарда. В возрасте одиннадцати лет девочка переселилась жить в монастырь. Однажды корабль, на котором находилась Вальпургия, попал в шторм. Девочка упала на колени и начала неистово молиться. В скором времени ветер стих и море успокоилось. После этого случая Вальпургию стали почитать как покровительницу моряков.

И! Говорят, что в Вальпургиеву ночь на Лысой горе собирается вся нечисть для осуществления своих разнообразных магических планов.

