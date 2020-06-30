30 июня запустили рабочее движение по трассе «Таврида» от Керчи до Белогорска

Рабочее движение по четырем полосам трассы «Таврида» — от Керчи до Белогорска — открыто на отрезке длиной 155 километров.
Запуск четырехполосного участка позволит увеличить безопасность дорожного движения и уменьшить время в пути. Это имеет большое значение для Крыма с учетом начала на полуострове курортного сезона, — цитирует «Российская газета»министра транспорта Евгения Дитриха.
На открытом участке максимальную скорость движения транспорта увеличили до 90 километров в час (за исключением четырех участков, где установлено временное светофорное регулирование).
В районе сел Пруды, Хлебное, Некрасовка и Васильевка продолжается строительство надземных пешеходных переходов, поэтому жители пересекают трассу по наземным переходам со светофорами, — пояснили в строительном управлении «ВАД» по Крыму. — В связи с этим скорость движения на этих участках пока составит 70 километров в час.
Постоянное движение по по четырехполосному участку от Белогорска до Симферополя планируется открыть 20 июля.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..