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30 июня запустили рабочее движение по трассе "Таврида" от Керчи до Белогорска
фото: пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым

30 июня запустили рабочее движение по трассе «Таврида» от Керчи до Белогорска

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:51 30.06.2020

Рабочее движение по четырем полосам трассы «Таврида» — от Керчи до Белогорска — открыто на отрезке длиной 155 километров.

Запуск четырехполосного участка позволит увеличить безопасность дорожного движения и уменьшить время в пути. Это имеет большое значение для Крыма с учетом начала на полуострове курортного сезона, — цитирует «Российская газета» министра транспорта Евгения Дитриха.

На открытом участке максимальную скорость движения транспорта увеличили до 90 километров в час (за исключением четырех участков, где установлено временное светофорное регулирование).

В районе сел Пруды, Хлебное, Некрасовка и Васильевка продолжается строительство надземных пешеходных переходов, поэтому жители пересекают трассу по наземным переходам со светофорами, — пояснили в строительном управлении «ВАД» по Крыму. — В связи с этим скорость движения на этих участках пока составит 70 километров в час.

Постоянное движение по по четырехполосному участку от Белогорска до Симферополя планируется открыть 20 июля.

30 июня запустили рабочее движение по трассе "Таврида" от Керчи до Белогорска

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