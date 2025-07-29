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30 июля – день Марины и Лазаря. Нынче время молний и зарниц
фото: pikist.com

30 июля – день Марины и Лазаря. Нынче время молний и зарниц

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:22 29.07.2025

Наши предки считали: 30 июля – время молний и зарниц, которые предвещали засуху и пожары. Поэтому, запрещалось смотреть на молнии или без особой надобности выходить из дома в этот день. На самом деле, голубые вспышки зарниц были предвестниками гроз, но в народе на эту тему бытовала красивая легенда:

  • когда-то жила царевна Марина во владениях Морского царя, которая в один прекрасный день сбежала из отцовских покоев на землю. С тех пор отец гневается, когда вспоминает о непокорной дочери, и пронзает небо огненными стрелами.

Церковь сегодня почитает память Лазаря Галисийского – христианского аскета и столпника, который появился на свет в г. Магнезии. В монастыре Святого Саввы он принял монашеский постриг. Десять лет образованный и боголюбивый юноша провел в стенах монастыря. Иерусалимским патриархом был рукоположён во пресвитера, после чего вернулся на Родину и поселился на горе Галисия. Здесь он построил храм во имя Воскресения Христова и принял подвиг столпничества. В скором времени к подвижнику стали стекаться иноки. Так появился монастырь. Лазарь получил от Господа откровение о скорой кончине, о чём рассказал братии. По слёзной молитве монахов Всевышний продлил жизнь святого ещё на 15 лет. Скончался Лазарь в 1053 году, в возрасте 72-х лет. Его тело было похоронено в столпе, на котором он совершил монашеские подвиги.

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Приметы на сегодня таковы:

  • Какая погода 30 июля – такой будет первая половина осени.
  • Яркие зарницы на небе – к пожару.
  • Чайки на воде сидят – к солнечным и ясным дням.
  • Если день дождливый, а на небе белые облака, то погода будет меняться.
  • Ящериц не видно и много стрекоз у воды – к дождю.
  • Насекомые беспокойно себя ведут – к ливню и сильной грозе.
  • Если на небе отблески грозовые, то может пожар случиться.
  • День выдался жарким и сухим – зима будет холодной и малоснежной.
  • Если предпоследний день июля выдался жарким, а к ночи похолодало, то следующий день будет ясным и солнечным.
  • Сон с 29 на 30 июля исполнится через месяца. Особенно велика вероятность его осуществления для именинников дня. Сновидение, увиденное днём 30 июля, вещее, но сбудется не скоро.
Именины сегодня отмечают: Леонид, Маргарита, Марина, Вероника.
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