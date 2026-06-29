30 июня – День святого Мануила. Нечистой силы берегитесь!

Главная опасность 30 июня, считали в народе: в эти сутки сложно защититься от злых сил — человек нынче очень уязвим. На Мануила солнце застаивается, мороки-туманы являются, молочные реки текут. Говорили, что нечисть к избам подходит, пытается смаять человека, утащить. Манлжец, обманщик, маниха — тот, кто манит, зовет, так называют различных нечистых духов, которые могут проявляться в облике призрачного видения (в том числе и мертвеца) и манят, блазнятся, то есть морочат, обманывают. Манящие существа невидимо расхаживают по дому, стучат и шумят, разбрасывают посуду, швыряются вещами, гасят свет, стонут, причитают, принимают неожиданные и устрашающие образы, они выживают из дома и губят людей. Чаще всего манами называли нечистых духов, обитающих в доме, надворных постройках и соотносимых с домовым, кикиморой, покойниками. Их-то сегодня и стоит бояться.

Кроме того, вечером 30 июня, верили наши предки, нельзя было ходить к озеру. Полагали, что у водоема сидела Маниха или Манья, которая красотой кувшинок приманивала красавиц ближе и утаскивала их на дно. Также верили, что Манья и ее дочь ходят ночью по дворам и заманивают людей в леса, чтобы отдать их лешему. Принято было в этот день разводить костры на берегах озер и рек, чтобы отпугивать злых духов.

Церковь же нынче чтит память трех братьев по имени Исмаил, Мануил и Савел, которые происходили из семьи очень знатного язычника, но при этом их мать была приверженкой христианства и воспитала сыновей по Закону Божию. В зрелом возрасте братьев позвали к императору Юлиану для того, чтобы вести переговоры. Однако как только посланники узнали о том, что им предстоит принять участие в языческом празднике, они отказались это сделать, чем вызвали гнев окружающих. Юлиан приказал братьям тотчас же отречься от Христа, но они не согласились на это. Тогда их подвергли большому количеству пыток, а потом обезглавили. Вскоре после их смерти началось почитание трех братьев.

Приметы дня:

Гроза 30 июня? К хорошему урожаю.

Если кувшинки не поднялись в этот день из воды к 9 часам утра – к похолоданию и ненастью.

Вечером на небе появилась радуга? Погода будет хорошей.

Багровый закат – скоро поднимается ветер и пойдет дождь.

Именины сегодня отмечают: Дина, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Никита, Пелагея.

Просмотры: 2 119