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фото: pikist.com

30 марта — Алексий Тёплый. Матушка Природа просыпается…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:36 29.03.2024

В народе 30 марта именовали ласково — Алёша Тёплый. Главной задачей этих суток были дела по хозяйству. Правда, работать старались утром, а вечером устраивали семейные посиделки, провожая зиму. На стол, кстати, было принято ставить медово-березовый взвар.

Берёзу наши предки называли символом чистоты и мира. Верили, что почки дерева, собранные 30 марта, обладают особой целительной силой. Их настаивали на вине или на масле. Применяли в качестве бальзама от ревматизма и для заживления ран.

Что касается погодных примет, то:

  • Тепло на Алексея – год будет урожайным.
  • Погода 30 марта прохладная? Весна будет поздней.
  • Много талой воды – к  хорошему сенокосу и богатому урожаю.
  • Скворцы до сих пор не прилетели? Погода в ближайшие дни будет ненастная.
  • Прилетели трясогузки – к половодью.
  • Гуси летят высоко – ожидай снегопада.
  • На орешнике сережки появились – зиме конец!
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Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

А ещё 30 марта славяне воспевали Матушку Природу. Считали, что именно сегодня она просыпается после долгой зимы. Этот праздник наши предки отмечали в честь покровительницы любви и брака Лады — богини славянского пантеона.

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