30 мая – День Евдокии-свистуньи. Ветер и дожди

Также этот день называли Свистуха, Ондрон, Адриан. Святого Ондрона в народе почитали как стража небесных врат. Ему молились о дожде. Просили пролить на поля, принявшие в себя зерно, живительную воду и избавить от засухи.
Наблюдая за приметами 30 мая, прогнозировали лето: «Какова Евдокия – таковому и лету быть». Обычно в эти сутки вовсю свистели ветры.
Погодные приметы таковы:
- Идет дождь на растущую луну – лето дождливым будет.
- Северный ветер 30 мая — к холодному лету.
- Холодный день – летом будет град.
- Свиньи роют болота – к дождливому лету.
- Видно голубое свечение на высоких острых предметах (шпилях, вершинах труб, колоколен, флюгеров) – скоро начнется гроза.
