30 мая – День Евдокии-свистуньи. Ветер и дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:25 29.05.2026

Также этот день называли Свистуха, Ондрон, Адриан. Святого Ондрона в народе почитали как стража небесных врат. Ему молились о дожде. Просили пролить на поля, принявшие в себя зерно, живительную воду и избавить от засухи.

Наблюдая за приметами 30 мая, прогнозировали лето: «Какова Евдокия – таковому и лету быть». Обычно в эти сутки вовсю свистели ветры.

Погодные приметы таковы:

  • Идет дождь на растущую луну – лето дождливым будет.
  • Северный ветер 30 мая — к холодному лету.
  • Холодный день – летом будет град.
  • Свиньи роют болота – к дождливому лету.
  • Видно голубое свечение на высоких острых предметах (шпилях, вершинах труб, колоколен, флюгеров) – скоро начнется гроза.
Именины сегодня отмечают: Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан.
