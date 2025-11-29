30 ноября – день Андрея Осеннего, день Григория. Снег идёт?

Наши предки, если в этот день шел снег, устраивали первые зимние развлечения. Парни и девушки очень любили кататься на санях со снежных и ледяных гор, играть в снежки и другие подвижные игры. В некоторых областях существовал обычай «закатывания зимы». Верили, что благодаря такому нехитрому занятию зима никуда не уйдет в ближайшие месяцы.

Церковь же 30 ноября чтит память святителя Григория Чудотворца, который, согласно историческим данным, жил примерно в III веке на территории Малой Азии. Родился Григорий в Неокесарии в семье язычника. Получив прекрасное образование, он стал стремиться к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем, только после того, как прочел Евангелие. Далее Григорий принимает крещение и становится проповедником. Он ведет исключительно праведный образ жизни, что не слишком нравится его товарищам. Однажды друзья решили обмануть Григория, совратить его и послать блудницу, которая стала требовать с него оплату за грех, якобы им совершенный. Григорий ничего не совершал, но деньги заплатил, и после этого женщина в тот час упала на землю, стала биться в припадке и призналась в обмане. После этого бесы оставили блудницу. Сам Григорий принял решение удалиться в пустыню и жить там до конца своих дней. Правда, судьба распорядилась иначе, и совсем скоро он стал епископом Неокесарии, совершив множество праведных дел и чудес.

Приметы дня:

Сегодняшних морозов боится даже самая злая нечисть.

Тот, кто как следует 30 ноября в снегу наиграется – весь год будет сильным, здоровым и жизнерадостным.

Какая погода в этот день – такая и будет на всю зиму. Не зря дату 30 ноября величали «Зимоуказателем»!

Мороз ударил – вся зима холодной будет.

Облачная погода до обеда, а после полудня небо проясняется – зима будет мягкой и солнечной.

Новолуние в ночь на 30 ноября – к холодам.

Луна в светящемся кругу – к перемене погоды.

На реках лед потемнел – год будет урожайным.

Сны на 30 ноября считаются вещими и часто сбываются.

Слухи, услышанные в этот день, являются пустыми. Не принимайте их близко к сердцу!

Люди с дурным глазом 30 ноября особенно опасны и способны напустить сильный сглаз.

Если что-то в вашей жизни в этот день будет связано с числом 3, это непременно принесет вам удачу.

Сегодня ни при каких обстоятельствах нельзя примерять чужие обручальные кольца – к большому несчастью!

Именины сегодня отмечают: Захар, Григорий, Иван, Геннадий, Михаил.

