Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 30 ноября – день Андрея Осеннего, день Григория. Снег идёт?
Новости Республики
30 ноября – день Андрея Осеннего, день Григория. Снег идёт?
фото: stocksnap.io

30 ноября – день Андрея Осеннего, день Григория. Снег идёт?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:45 29.11.2025

Наши предки, если в этот день шел снег, устраивали первые зимние развлечения. Парни и девушки очень любили кататься на санях со снежных и ледяных гор, играть в снежки и другие подвижные игры. В некоторых областях существовал обычай «закатывания зимы». Верили, что благодаря такому нехитрому занятию зима никуда не уйдет в ближайшие месяцы.

Церковь же 30 ноября чтит память святителя Григория Чудотворца, который, согласно историческим данным, жил примерно в III веке на территории Малой Азии. Родился Григорий в Неокесарии в семье язычника. Получив прекрасное образование, он стал стремиться к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем, только после того, как прочел Евангелие. Далее Григорий принимает крещение и становится проповедником. Он ведет исключительно праведный образ жизни, что не слишком нравится его товарищам. Однажды друзья решили обмануть Григория, совратить его и послать блудницу, которая стала требовать с него оплату за грех, якобы им совершенный. Григорий ничего не совершал, но деньги заплатил, и после этого женщина в тот час упала на землю, стала биться в припадке и призналась в обмане. После этого бесы оставили блудницу. Сам Григорий принял решение удалиться в пустыню и жить там до конца своих дней. Правда, судьба распорядилась иначе, и совсем скоро он стал епископом Неокесарии, совершив множество праведных дел и чудес.

Узнайте больше:  Народный фронт передал добровольцам "Барс-Крым" тепловизионные прицелы

Приметы дня:

  • Сегодняшних морозов боится даже самая злая нечисть.
  • Тот, кто как следует 30 ноября в снегу наиграется – весь год будет сильным, здоровым и жизнерадостным.
  • Какая погода в этот день – такая и будет на всю зиму. Не зря дату 30 ноября величали «Зимоуказателем»!
  • Мороз ударил – вся зима холодной будет.
  • Облачная погода до обеда, а после полудня небо проясняется – зима будет мягкой и солнечной.
  • Новолуние в ночь на 30 ноября – к холодам.
  • Луна в светящемся кругу – к перемене погоды.
  • На реках лед потемнел – год будет урожайным.
  • Сны на 30 ноября считаются вещими и часто сбываются.
  • Слухи, услышанные в этот день, являются пустыми. Не принимайте их близко к сердцу!
  • Люди с дурным глазом 30 ноября особенно опасны и способны напустить сильный сглаз.
  • Если что-то в вашей жизни в этот день будет связано с числом 3, это непременно принесет вам удачу.
  • Сегодня ни при каких обстоятельствах нельзя примерять чужие обручальные кольца – к большому несчастью!
Именины сегодня отмечают: Захар, Григорий, Иван, Геннадий, Михаил.
Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.