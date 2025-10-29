30 октября – День пророка Осии. Зима идёт

30 октября — граница осени и зимы. В народе говорили, что в это время ось с колесом до весны прощаются, да с осенью расстаются. По скрипу, издаваемому тележными колесами, предсказывали, какой будет урожай: если колеса едут тихо и не скрипят – значит, все уродится на славу. И именно в эти сутки приводили в порядок телеги: чинили, чистили, смазывали дегтем и смолой колеса (дабы не скрипели) и отправляли на хранение до весны в сарай. И сани крестьяне сегодня вытаскивали в ожидании момента, когда установится санный путь.

Церковь нынче почитает пророка Осия. Одного из 12 меньших пророков, который происходил из Иссахарова колена и выступал со своими пророчествами за 8 веков до Рождества Христова. Также именно Осия первым стал записывать пророчества, подав пример остальным людям. Многие предсказания Осии сбылись. Так, он говорил о распространении истинного богознания по всему миру, предсказал прекращение жертв ветхозаветных, возвращение младенца Иисуса из Египта и ряд других значимых событий.

А вот особых примет на день сегодняшний нет.

Именины сегодня отмечают: Александр, Сергей, Юлиан, Кузьма, Леонтий, Анатолий, Андрей, Иосиф, Антон.

голоса Оцените материал

Просмотры: 2 119