30 сентября – День Софии. От души поплачьте!

А если говорить совсем уж точно, то 30 сентября — День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Предание гласит, что сама София была вдовой и занималась воспитанием своих дочерей, прививая им веру в Господа с самого детства. Однако в то время повсеместно было распространено язычество, а потому, император, узнав о четырех христианках, решил обратить их в свою веру. Но девушки оказались непреклонными и отвергли не только уговоры императора, но даже и подарки. За это их подвергли многочисленным мучениям, а затем обезглавили, и лишь только тогда три девушки погибли. Сама же София, похоронив своих дочерей, умерла от горя спустя три дня. Согласно писанию, на момент смерти Вере было 12 лет, Любови – 9, а Надежде – 10. Кстати, существует версия, что девушки носили греческие имена: Пистис, Элпис и Агапе, которые были переведены на русский язык. Имя Софии означает «мудрость».

В народе же в этот день праздновали Бабьи именины. Женщинам запрещалось выполнять любую работу по дому, а молодые девушки собирались вместе и шли на праздничные посиделки. Но при этом всякая женщина должна вдоволь поплакать – эта традиция закрепилась в знак памяти святых мучениц. Плакали даже те, у кого в жизни все было прекрасно. Оттого и получила эта дата еще одно название: Всесветная бабья выть. И по сей день живо поверье, что женские слезы, пролитые в этот день, облегчают душу, а после них весь год не придется плакать.

Приметы дня: