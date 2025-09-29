30 сентября – День Софии. От души поплачьте!

А если говорить совсем уж точно, то 30 сентября — День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
Предание гласит, что сама София была вдовой и занималась воспитанием своих дочерей, прививая им веру в Господа с самого детства. Однако в то время повсеместно было распространено язычество, а потому, император, узнав о четырех христианках, решил обратить их в свою веру. Но девушки оказались непреклонными и отвергли не только уговоры императора, но даже и подарки. За это их подвергли многочисленным мучениям, а затем обезглавили, и лишь только тогда три девушки погибли. Сама же София, похоронив своих дочерей, умерла от горя спустя три дня. Согласно писанию, на момент смерти Вере было 12 лет, Любови – 9, а Надежде – 10. Кстати, существует версия, что девушки носили греческие имена: Пистис, Элпис и Агапе, которые были переведены на русский язык. Имя Софии означает «мудрость».
В народе же в этот день праздновали Бабьи именины. Женщинам запрещалось выполнять любую работу по дому, а молодые девушки собирались вместе и шли на праздничные посиделки. Но при этом всякая женщина должна вдоволь поплакать – эта традиция закрепилась в знак памяти святых мучениц. Плакали даже те, у кого в жизни все было прекрасно. Оттого и получила эта дата еще одно название: Всесветная бабья выть. И по сей день живо поверье, что женские слезы, пролитые в этот день, облегчают душу, а после них весь год не придется плакать.
Приметы дня:
- Журавли полетели – к морозу в день Покрова.
- Белки линяют – к ранней весне.
- Женщин было принято угощать сладкой выпечкой и пирогами – на счастье и мир в семье.
- Те, у кого 30 сентября именины, должны праздновать их три дня.
- Если женщина в этот день как следует поплачет (не за себя – так за родных, близких, друзей, «женская судьба не бывает одна») – весь год не придется слезы лить.
- Знакомство, сватовство и свадьба 30 сентября не принесут удачи.
- В бане вчетвером париться – к ссоре между членами семьи.
- Тот, кто в этот день родился, редко когда вырастает счастливым. Чтобы исправить судьбу, он должен носить сапфир в качестве талисмана.
- 30 сентября – наиболее удачный день для лечения женских болезней и снятия любой порчи.
- Операции, сделанные в этот день, проходят особенно успешно, восстановление после них занимает меньше времени.
- У незамужних девушек сегодня велики шансы встретить свою любовь!
Именины сегодня отмечают: Любовь, Александра, Надежда, Софья, Вера, Илья, Зиновий, Мирон, Дмитрий, Иван.
