30 января — День Антона Предзимника. Чествуем Мороза и Снегурку!

Точнее будет сказать, что 30 января — это не только День Антона Предзимника, но и День Антонины. В народе сегодня отмечали, что вроде бы и зима уже хорошо за половину перевалила, но ещё февраль впереди, который может быть гораздо злее всего предыдущего периода. Потому первому «привету» весны — прибавлению светового дня — искренне радовались, но не расслаблялись и внимательно присматривались-прислушивались к приметам, свидетельствующим о погоде. Чтобы внезапно нагрянувшие морозы не застали врасплох — ведь «Антон хитер со всех сторон».

  • На Антона теплая погода — на следующий день ударят сильные морозы.
  • Если весь день 30 января оттепель – жди ранней весны и хорошего улова рыбы. А вот осадков весной практически не будет.
  • Солнце 30 января показалось только в полдень — стоит ожидать ранней весны.
  • Идет снег – будет поздняя весна.
  • Громкий щебет синиц утром — жди похолодания.
  • Если Луна лишь изредка выглядывает из облаков – можно надеяться на хороший урожай зерновых культур.
  • У месяца 30 января «рога» крутые – погода будет солнечной и морозной.
  • Ясное небо и лунная ночь – будет мало урожая.
  • Ясный и безветренный день 30 января – жди похолодания.
Кстати, на Антона и Антонину пекли специальные круглые колобки из толокна. Принято было угощать ими детвору — чтобы быстрее лето наступило. Колобки-то в народе символизировали солнце! Испечёте? Теплые денёчки позовёте?

Именины сегодня отмечают: Антонина, Антон, Георгий, Иван, Виктор, Савелий, Павел, Феодосий.

А ещё 30 января —  День Мороза и Снегурочки! Яркое языческое торжество, которое нашими предками в Древней Руси отмечалось очень широко. Правда, определённых традиций празднования у этого дня нет, так что проявите фантазию и придумайте свой сценарий столь замечательной даты! На радость и взрослым, и детям!

К слову, по мифам древних славян женой Мороза является Снежная Царица, приходящаяся дочерью Кощею и Маре, которые правят тёмным подземным царством. А Снегурка, соответственно, — дочка Мороза и Снежной царицы. И это объяснение полностью отрицает историю о том, что Снегурочка – это внучка Деда Мороза. А также перечёркивает утверждение, что эти сказочные персонажи придуманы относительно недавно. Вовсе нет — им сотни лет! Есть что отметить сегодня, не так ли?

