31 августа – день Лавра и Фрола Лошадников. Трава становится вещей

31 августа в народе также называли — Лошадиный праздник. Лавра и Фрола при этом считали покровителями лошадей и изображали рядом с этими животными.

В поле коней в этот день не выводили, но с раннего утра мыли, чистили, украшали лентами и цветами гриву и хвост, и даже кропили святой водой рядом с церковью. Для животных готовили специальные лакомства, им даже пекли особый каравай из нового хлеба. А чтобы лошадь была доброй и смирной, ее поили водой из хозяйской шапки.

Обычно к этому времени старались закончить работы, связанные с посевом ржи. Хозяйки 31 августа солили огурцы и заготавливали их на зиму. Впоследствии из огурцов варили рассольник или просто ели их с кашей.

А ещё в последний день августа наступало время бабьих посиделок. Замужние женщины и вдовы собирались вместе за рукоделием и неторопливыми разговорами.

Что касается Лавра и Фрола, то это два мученика периода раннего христианства. Это родные братья, которые были искусными каменщиками. В результате, правитель города, в котором они жили, издал указ, согласно которому Фрол и Лавр должны были отправиться на строительство языческого храма. Плату, которую братья получили за работу, они раздавали бедным людям и все время стремились проповедовать Слово Божие. При этом, все их поступки сопровождались различными чудесами. Например, был исцелен от тяжкого недуга сын языческого жреца, после чего и он, и его отец стали христианами и поверили в Бога. Когда храм был построен, Фрол и Лавр совершили в нем молитву, а затем уничтожили всех идолов. Правитель, узнав об этом, распорядился арестовать Фрола и Лавра, бросить их в колодец и засыпать землей. Говорили, что после обретения мощей братьев прекратился падеж скота, а потому, именно 31 августа принято почитать лошадей.

Приметы дня:

Воздух свежий и прозрачный – к скорому ненастью.

Солнце за тучами в жаркий день – к дождю.

Облака низко стелятся – к непогоде.

Алые звезды на небе сильно мерцают – к ветреной и дождливой погоде.

Если корень полыни, сорванной в этот день, толстый и широкий, на будущий год можно ждать богатого урожая.

На Фрола и Лавра трава становится вещей. Если сесть на лужайку и посидеть в тишине, можно даже услышать, о чем она шепчет. Иногда можно услышать вещие слова.

Работать на лошади в этот день – к скорой ее смерти.

Полынь, сорванная в последний день августа, защитит от чертей и демонов. А чтобы отвадить нечисть от дома, надо зажечь во дворе костер из сухой полыни.

Если в этот день из полыни сплести венок, повесить над входной дверью, а к вечеру он упадет – на дом и его хозяев наведена порча.

Именины сегодня отмечают: Иван, Денис, Михаил, Георгий, Евгений, Лев, Емельян, Иларион, Григорий, Макар.

