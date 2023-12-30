31 декабря. Поговаривают, что зима отпускает на волю всю нечисть

Православная церковь 31 декабря почитает память святителя Модеста Иерусалимского, рожденного на территории Малой Азии в христианской семье. Влечение к строгой иноческой жизни он почувствовал с юных лет. В молодые годы принял монашеский постриг.

Святитель Модест был настоятелем обители Феодосия Великого, основанной в IV столетии в Палестине. В этот период на Палестину и Сирию напали войска персидского царя Хозроя. Его воины, объединившись с иудеями, убили около 90 тыс. христиан и разрушили их храмы. Взяли в плен Иерусалимского патриарха Захария вместе с другими христианами и Крестом Господним. На это время святому Модесту поручили управлять Иерусалимской Церковью. Он с честью похоронил убитых инков и вместе с Александрийским патриархом восстановил разрушенные христианские святыни.

Через 14 лет Захарий вместе с Крестом Господним вернулся из плена и занял своё место. После смерти патриарха Модест был поставлен на его должность. Скончался святитель в 637 году на 97 году жизни.

31 декабря: приметы и традиции

По народным поверьям, сегодня зима отпускает на волю всю нечисть, которая и днём и ночью свободно разгуливает по земле. Именно поэтому в древности для этого дня существовали некоторые запреты. Нельзя было:

оставлять молоко в открытой посуде, иначе туда заберутся злые духи;

ножи без присмотра оставлять на столе, в противном случае нечисть начнет баловаться, а там и до несчастья может дойти.

Святого Модеста считали покровителем домашнего скота, поэтому крестьяне обращались к нему с молитвами, просили помочь животным легче перенести зиму.

31 декабря гадали о судьбе. Для этого нужно было лечь на ток (место, на котором молотят хлеб) и прислушаться:

стук – к смерти;

звон – к свадьбе;

молотьба – к богатству.

Перед Новым годом необходимо отдать все долги, иначе весь следующий год в долгах проведешь. Ещё верили, что устами ребёнка сегодня говорит Ангел. Поэтому к детским просьбам чутко прислушивались.

Наверно немногие знают, что отсчет нового года в России трижды переносили. До XV столетия встречали его в марте, потом в сентябре. В 1699 году Петр I перенес новый год на 1 января.

Наши предки с трепетом и уважением относились к природе. Изначально они считали кощунством срубать елку для новогодних забав, но постепенно эта традиция прочно вошла в нашу жизнь.

Крестьяне с нетерпением ждали Светлого праздника Рождества. Они старались быть просветленными и душевно чистыми, держали пост и проводили много времени за молитвой.

31 декабря: что делать в этот день?

Для привлечения в свою жизнь счастья и удачи нужно 31 декабря:

приобрести новый веник, обвязать его красной ленточкой и поставить в углу кухни вверх метелкой;

на столе для домового оставить бокал с вином и тарелку с салатом;

повесить венок на входную дверь дома;

принять ванну или душ, чтобы смыть с себя всю негативную энергетику;

незадолго до наступления Нового года в каждой комнате жилища зажечь по свече;

попросить прощения у близких и простить всем обиды.

Что нельзя делать 31 декабря?

Есть и запреты, которых следует придерживаться. 31 декабря нельзя:

бить посуду – это приведет к ссорам с домочадцами;

ругаться за праздничным столом – случится несчастье;

оставлять новогодний стол пустым – к бедности и голоду;

выкидывать остатки пищи с новогоднего стола – прогоните свою удачу;

отказывать в гостеприимстве – будете жить в нужде.

Новогодние приметы

В преддверии Нового года каждый человек мечтает о финансовом благополучие, семейном счастье и крепком здоровье. Чтобы все это пришло в вашу жизнь, нужно прислушаться к народным приметам:

Одна из самых важных примет – встреча Нового года в тесном семейном кругу за богато накрытым столом. После этого можно выйти на улицу и прогуляться, посетить увеселительные заведения или заглянуть в гости к друзьям.

Не приглашайте на новогодний ужин врагов и людей, которые вам неприятны. Встречайте праздник только в кругу близких и любимых, иначе накличете на себя несчастья.

Девушка, желающая в наступающем году встретить свою половинку, должна преподнести подарки семи деткам. Это поможет создать положительную энергетику, необходимую для создания семьи.

Месячные, начавшиеся 31 декабря, – хорошее знамение. Вы скоро получите приятные новости.

Раздайте все долги до наступления Нового года и тогда в следующем году ваш доход резко возрастет.

Источник: vsyamagik.ru