31 мая – день Федота-Овсянника. Дуб нынче — герой дня

В день Федота-Овсянника завершали высаживать огурцы. 31 мая зацветал красный клевер. Устанавливалась теплая, летняя погода. Наблюдали за природой и пытались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.
Федота на Руси считали помощником весны, приговаривая: «Придет Федот – последний дуб лист развернет». Предки наши славяне считали это дерево символом могущества, чистоты, славы и веры. Полагали, что на нём растут молодильные яблоки, обещающие бессмертие. Несколько позднее дуб стал символом громовержца Перуна, и под его кроной могли установить языческий храм, куда приносили жертвы. При этом большим грехом было рубить дуб. Потому, его валили в строго определенное время, объединившись всем селом, для того чтобы разделить тяжесть греха. Под дубом также проводили и свадебные церемонии.
Церковь же 31 мая чтит память Семи дев-мучениц, которые пострадали за веру в Христа в IV веке. Страдания дев были описаны в трудах мученика Федота – родственника одной из погибших.
Погодные приметы таковы:
- Листья дуба полностью распустились – к хорошему урожаю.
- Кукушка 31 мая долго и без остановки кукует – тёплые дни установились окончательно.
- Дуб распустил листья раньше ясеня – лето будет засушливым.
- Сполохи играют – к смене погоды.
- Солнце 31 мая опускается в дымку? Будет дождь. Облачно – к ненастной погоде.
- Туча дождевая шумит – к граду и ветру.
- К вечеру кучевые облака не прошли – погода испортится.
- Во время заката солнце стало бледным – будет дождь.
