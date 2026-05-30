31 мая – день Федота-Овсянника. Дуб нынче — герой дня

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:05 30.05.2026

В день Федота-Овсянника завершали высаживать огурцы. 31 мая зацветал красный клевер. Устанавливалась теплая, летняя погода. Наблюдали за природой и пытались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

Федота на Руси считали помощником весны, приговаривая: «Придет Федот – последний дуб лист развернет». Предки наши славяне считали это дерево символом могущества, чистоты, славы и веры. Полагали, что на нём растут молодильные яблоки, обещающие бессмертие. Несколько позднее дуб стал символом громовержца Перуна, и под его кроной могли установить языческий храм, куда приносили жертвы. При этом большим грехом было рубить дуб. Потому, его валили в строго определенное время, объединившись всем селом, для того чтобы разделить тяжесть греха. Под дубом также проводили и свадебные церемонии.

Церковь же 31 мая чтит память Семи дев-мучениц, которые пострадали за веру в Христа в IV веке. Страдания дев были описаны в трудах мученика Федота – родственника одной из погибших.

Погодные приметы таковы:

  • Листья дуба полностью распустились – к хорошему урожаю.
  • Кукушка 31 мая долго и без остановки кукует – тёплые дни установились окончательно.
  • Дуб распустил листья раньше ясеня –  лето будет засушливым.
  • Сполохи играют – к смене погоды.
  • Солнце 31 мая опускается в дымку? Будет дождь. Облачно – к ненастной погоде.
  • Туча дождевая шумит – к граду и ветру.
  • К вечеру кучевые облака не прошли – погода испортится.
  • Во время заката солнце стало бледным – будет дождь.
Именины сегодня отмечают: Федор, Богдан, Федот, Василий, Павел, Юлиан, Лев, Михаил, Клавдия, Кристина.
