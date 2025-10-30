31 октября – День святого Луки. Луковые базары видели?

Кроме того, эти сутки именовали — Лука, День Луки, Луков день, Лука голодный. О чём просили Святого апостола Луку — о любви да совете в семье, об исцелении заболеваний глаз, а также о процветании сельскохозяйственных посевов. Он был живописцем и наставником художников, а также врачом.

В этот день по традиции в городах и селах проходили «Луковые базары». И хотя продажа лука не была прибыльной, спрос был, а потому было и предложение.

Также в этот день начиналась осенняя путина – выход в море ради улова. К святому обращались с молитвой об удаче и благоприятном возвращении.

К слову, долгое время наши предки считали, что души покойников иногда переселяются в рыб. Раньше ловили не только сетями, но и способом, получившим название «лучение». Это был ночной осенний вариант ловли: на носу лодки ставили козу (специальную жаровню-треножник), в которой поджигали пук лучин. Рыба, которая спускалась на глубину с наступлением сумерек, поднималась на свет разведенного огонька, и тогда рыбаки убивали ее гарпуном.

Что же касается святого Луки с точки зрения церкви. Его считают автором четырех Евангелий. Также он известен как один из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла. Согласно преданию, Лука был призван на первую проповедь о Царствии небесном, которую при своей земной жизни проводил Иисус. Уже значительно позже Лука сопровождал Павла в путешествиях. Сам Лука принял мученическую смерть на территории Фив. Написал при жизни не только 4 Евангелия, но и Деяния святых апостолов. Кроме того, согласно историческим сведениям, именно Лука является первым иконописцем. Его работой стала икона Богоматери. В дальнейшем Лука написал иконы Чентоховской, Владимирской, Киккской, Сумельской Божьей матери. Именно по этой причине луку считали на Руси покровителем всех живописцев.

Приметы дня:

Если рога месяца направлены на север – будет сухо, а снежок быстро ляжет, если к югу – до самого ноября продержится слякоть.

Если облака плывут с севера на юг – погода будет солнечной, а с юга на север – ненастной.

Если луна бледная и мутная – будет снег и дождь, возможно, даже морозы. Именины сегодня отмечают: Юлиан, Елизавета, Леонтий, Андрей, Иосиф, Давид, Николай, Гавриил, Иван, Сергей.

голоса Оцените материал

Просмотры: 8