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31 января - Ведьмин день... Мысли материальны
иллюстрация: pxhere.com

31 января — Ведьмин день… Мысли материальны

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:36 30.01.2025

31 января — необычные сутки. Начнём с того, что сегодня — День силы. Нечистой силы! Седьмой из семи январских самых мощных энергетически насыщенных дней. Что это значит? Есть шанс получить как благословение, так и проклятие, которые определят вашу жизнь на долгое время. Чтобы не нарваться на крупные неприятности — следите за мыслями. Всё, что в вашей голове происходит сегодня, может буквально «отпечататься» в реальности. Знающие рекомендуют нынче вовсе не очень-то задумываться о будущем, чтобы не формировать далеко идущие события. Советуют пребывать исключительно в настоящем.

31 января также называют Ведьминым днём. Вступают маги и колдуны в силу, подпитываясь мощной энергией буквально таки разлитой в воздухе. Разгул устраивают. Как? В работе. Любые магические ритуалы нынче удаются прекрасно как никогда. Так что людям энергетически слабым да впечатлительным сегодня стоит быть максимально внимательными. Не ровен час прицепится какая-нибудь сущность — с «шутками-прибаутками» её справиться будет непросто.

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Поговаривают также, что в ночь с 31 января на 1 февраля представители Тонкого мира устраивают шабаш, с которого начинается дивный праздник под названием Имболк — зима идёт на спад, уступая место ранней весне. Природа готовится к возрождению! С чем вас и поздравляем!

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