4 апреля — Василий Солнечный. Веб-мастера и настройщики пианино — главные герои дня

А ещё 4 апреля в народе называли днём Василия Солнечника, Василия Теплого, Василия Парника. В народе считали, что именно в это время… наконец-то… наступало долгожданное тепло и устанавливалась хорошая погода.

Церковь же чтит нынче память мученика Василия — пресвитера в Анкире Галатийской, жившего в IV веке. Отстаивал православие в период, когда активно распространялась арианская ересь. За что и был жестоко казнён.

В этот день хозяйки угощали свою семью необычным блюдом — пекли калачики, символизирующие солнце. С них 4 апреля начинали любой прием пищи. Последуйте традиции и приготовьте такие вкусняшки! Рецепт прост:

Нужно взять 200 г сливочного масла, одно яйцо, один желток, две ложки дрожжей, девять ложек молока и две ложки сахара. Всё смешать и заместить мукой так, чтобы тесто не приставало к столу. Из этого теста надо налепить калачиков, осыпать их изюмом, положить на противень и дать подняться, а после этого — смазать взбитым яйцом и запекать.

Что касается погоды и примет, то:

Если на небе синие облака – к теплому дождю.

Снег сошел, и на этом месте начала укладываться паутинка – урожай, скорее всего, будет небогатым.

Снег на муравейнике сошел с северной стороны – к теплому и долгому лету. Если же снег растаял с южной стороны муравейника – лето будет прохладным.

Если птицы около дома вьют гнёзда, примета того, что вскоре будет еще теплее.

Василий-солнечник капелью велик.

Как ни горяч Василий-капельник, а кафтан скидывать рано.

Василий-парник землю парит.

Если на заре вокруг солнца краснеют круги — год будет урожайным.

Именины отмечают: Дмитрий, Василий, Дарья, Василиса, Таисия, Полина.

И! Не забудьте поздравить знакомых веб-мастеров. 4 апреля они празднуют своё профессиональное торжество. Почему именно сегодня? Объяснение таково: дата дня — 4.04 — по своему написанию напоминает ошибку, которую компьютерщики называют «Страница не найдена» или 404.

Принимают нынче поздравления и люди, посвятившие свою жизнь такому делу как настройка пианино и фортепиано. К слову, профессия «настройщик пианино» во всем мире считается самой доброй профессией!