4 августа — Марфа-суровица. Умываемся росой да варим варенье

4 августа на Руси девушки молили о даровании им небесной красоты. Свои чаяния и надежды адресовали святой Марии Магдалине — одной из жён-мироносиц, свидетельницы воскрешения Христа из мертвых. Церковь именно сегодня чтит её память.

Также девушки в четвёртый день августа готовили притирки и примочки из трав и ягод, читали заговоры и заклинания.

Сегодняшняя роса считалась полезной для кожи. При этом крестьяне её считали настоящим бедствием. Говорили, что она вредна для урожая и домашнего скота. Росы крайне опасались в тех регионах, где выращивали лён. Она предвещала неурожай и сулила многочисленные беды и несчастья ткачам, швеям и торговцам льняной материей.

На Марфу в лесах поспевали черника и смородина. Эти ягоды заготавливали на зиму: варили из них варенье и сушили на чердаках.

Приметы дня:

Работать в поле – плохая примета. Может поразить молния. Но если срочно надо, то стоит помолиться святой покровительнице дня, и она защитит от громовых стрел.

Сильная гроза – к хорошему сенокосу.

Сильные раскаты грома – к граду.

Опята появились – к неурожаю грибов.

Гроза весь день не прекращается – к урожаю фруктов в саду.

Пауки исчезли – к дождю.

Много слизняков – к сырой погоде.

Куры гуляют по двору во время дождя – к теплу.

Туман на рассвете – к ясному дню.

Именины сегодня отмечают: Корнилий, Михаил, Алексей, Мария.

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