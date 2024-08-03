Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 4 августа — Марфа-суровица. Умываемся росой, варим варенье
актуально в республике
фото: pikist.com

4 августа — Марфа-суровица. Умываемся росой, варим варенье

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:59 03.08.2024

4 августа на Руси девушки молили о даровании им небесной красоты. Свои чаяния и надежды адресовали святой Марии Магдалине — одной из жён-мироносиц, свидетельницы воскрешения Христа из мертвых. Церковь именно сегодня чтит её память.

Также девушки в четвёртый день августа готовили притирки и примочки из трав и ягод, читали заговоры и заклинания.

Сегодняшняя роса считалась полезной для кожи. При этом крестьяне её считали настоящим бедствием. Говорили, что она вредна для урожая и домашнего скота. Росы крайне опасались в тех регионах, где выращивали лён. Она предвещала неурожай и сулила многочисленные беды и несчастья ткачам, швеям и торговцам льняной материей.

На Марфу в лесах поспевали черника и смородина. Эти ягоды заготавливали на зиму: варили из них варенье и сушили на чердаках.

Узнайте больше:  В Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты и суббоеприпасы, упавшие после обстрела ВСУ

Приметы дня:

  • Работать в поле – плохая примета. Может поразить молния. Но если срочно надо, то стоит помолиться святой покровительнице дня, и она защитит от громовых стрел.
  • Сильная гроза – к хорошему сенокосу.
  • Сильные раскаты грома – к граду.
  • Опята появились – к неурожаю грибов.
  • Гроза весь день не прекращается – к урожаю фруктов в саду.
  • Пауки исчезли – к дождю.
  • Много слизняков – к сырой погоде.
  • Куры гуляют по двору во время дождя – к теплу.
  • Туман на рассвете – к ясному дню.

Именины сегодня отмечают: Корнилий, Михаил, Алексей, Мария.

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: календарь

Комментарии для сайта Cackle
календарь
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.