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фото: pikist.com

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, Введенские ярмарки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:08 03.12.2023

4 декабря на Руси начиналось очень активное торговое время – стартовали так называемые Введенские ярмарки. Как правило, в этот период велась активная продажа саней. Совершались пробные выезды на этом зимнем виде транспорта. Обычно принимали участие в таких гуляньях молодожены, которых садили в специальные расписные сани. Управлял санями мужчина, подпоясанный кушаком. Невесте также следовало нарядиться в самые лучшие свои одежды.

Церковь же нынче празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы. Известно, что родители Марии, святая Анна и святой Иоаким, долгое время не могли зачать ребенка и дожили до преклонных лет. Однажды им явился ангел и сообщил о скором появлении на свет Марии. После этого Анна и Иоаким решили, что отправят дочь служить Богу за то, что он послал им такое счастье. Когда девочке исполнилось 3 года, родители привели ее в храм Иерусалима. Именно там Мария воспитывалась вместе с другими девушками, занималась рукоделием, изучала Священное Писание и свободное время проводила в молитвах.

Предание гласит, что Марии явились ангелы, которые разговаривали с ней и даже подавали пищу. До 15 лет Мария жила в храме, после чего ей выбрали в мужья благочестивого Иосифа, оставшегося вдовцом. Известно, что сам праздник Введения был установлен еще в период раннего христианства, но широкое распространение получил только в IX веке. Русский народ сократил название праздника «Введение пресвятой Богородицы в храм» и стал называть этот день Введением.

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А ещё наши предки верили, что в этот день по земле проезжает сама Зимушка-зима в своей белой, как снег, шубе. Ее морозное дыхание плело узоры на оконных стеклах. Также этот период был известен оттепелями и морозами, в результате чего дороги то «схватывались», то «раскисали».

Приметы дня:

  • Если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он, напротив, задержится до весны.
  • Если снег после Введения не растаял – жди хорошего урожая хлеба.
  • Морозный день предвещает холодную и снежную зиму.
  • Если человек родился 4 декабря, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить алмаз.
  • Мороз и солнце в этот день являлись хорошим знаком.
  • Пасмурная и теплая погода – будет неурожай.
  • Наступила настоящая зима – можно надеяться на хороший урожай.
  • Ясная погода предсказывает неурожай, и наоборот.
  • Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень знойным, а на ближайшие праздники будет стужа.
  • Издалека слышен звон колоколов – будет мороз, а если звон глухой, то это предсказывает снегопад.
  • Если в печи пшенная каша румянится, то выпадет снег.
  • Лошадь упрямится – примета к тому, что скоро снег выпадет.
Именины сегодня отмечают: Ада, Прокоп, Ярополк.
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