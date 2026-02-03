4 февраля — Тимофеев день. Птицы летают?

Главный смысл 4 февраля по народному календарю: Тимофеев день оставил большую часть зимы позади — уже можно не только надеяться, но и активно призывать весну. Между тем, морозы нынче на Руси были особенно сильны и назывались — Тимофеевскими. Говорили: «Тимофеевский лютый мороз заморозил щеки и нос», «Тимофеевская метель – надолго про капель». Считалось, что даже птицы 4 февраля не вылетают из своих укрытий.
За погодными приметами сегодня следили особенно пристально:
- Днем светит солнце – жди весну раньше.
- Много снега на Тимофея – будет хороший урожай зерновых.
- Если стекла в доме 4 февраля запотели, а на улице – можно ожидать скорого потепления. На стеклах видны перпендикулярные снежные узоры – жди продолжительных морозов. Узоры под наклоном – можно рассчитывать на потепление.
- Снегопад на Тимофея предвещает хороший урожай летом и осенью.
- Солнце вышло – быть ранней весне.
- Если началась метель — такая погода продлится, как минимум, неделю.
Раньше времени начался восход – к обильному снегопаду.
За ночь снег налип на деревья, столбы и провода – в ближайшее время потеплеет
Сны, которые снятся на Тимофея, считаются вещими!
Именины 4 февраля празднуют Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей.
А к праздничному именинному столу, к слову, стоит приготовить тёплое и сытное блюдо, руководствуясь ещё одним праздником — в США сегодня отмечают Национальный день домашнего супа! Простое и приятное торжество, которое ненавязчиво напоминает о главных человеческих ценностях — о родном доме, его уюте и близких людях. Причём, как показывает практика, у каждой семьи свой рецепт такого блюда и свои секреты его приготовления. Ну что — поднимем ложки?
