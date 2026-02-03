Прямо сейчас:
4 февраля — Тимофеев день. Птицы летают?

Главный смысл 4 февраля по народному календарю: Тимофеев день оставил большую часть зимы позади — уже можно не только надеяться, но и активно призывать весну. Между тем, морозы нынче на Руси были особенно сильны и назывались — Тимофеевскими. Говорили: «Тимофеевский лютый мороз заморозил щеки и нос», «Тимофеевская метель – надолго про капель». Считалось, что даже птицы 4 февраля не вылетают из своих укрытий.

За погодными приметами сегодня следили особенно пристально:

  • Днем светит солнце – жди весну раньше.
  • Много снега на Тимофея – будет хороший урожай зерновых.
  • Если стекла в доме 4 февраля запотели, а на улице – можно ожидать скорого потепления. На стеклах видны перпендикулярные снежные узоры – жди продолжительных морозов. Узоры под наклоном – можно рассчитывать на потепление.
  • Снегопад на Тимофея предвещает хороший урожай летом и осенью.
  • Солнце вышло – быть ранней весне.
  • Если началась метель — такая погода продлится, как минимум, неделю.
  • Раньше времени начался восход – к обильному снегопаду.
  • За ночь снег налип на деревья, столбы и провода – в ближайшее время потеплеет

Сны, которые снятся на Тимофея, считаются вещими!

Узнайте больше:  В Крыму пониженные налоговые ставки будут действовать и в 2026 году

Именины 4 февраля празднуют Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей.

А к праздничному именинному столу, к слову, стоит приготовить тёплое и сытное блюдо, руководствуясь ещё одним праздником — в США сегодня отмечают Национальный день домашнего супа! Простое и приятное торжество, которое ненавязчиво напоминает о главных человеческих ценностях — о родном доме, его уюте и близких людях. Причём, как показывает практика, у каждой семьи свой рецепт такого блюда и свои секреты его приготовления. Ну что —  поднимем ложки?

