4 июля – Ульянов день. Липа, однако…

4 июля наши предки начинали собирать цветы липы. Дерево считали целебным и делали из цветков различные отвары и снадобья, обладающие потогонными, бактерицидными, жаропонижающими и другими свойствами. Готовили специальный липовый порошок, который может залечивать ожоги и останавливать кровотечение. К слову, девушки на Руси использовали липу в косметических целях: липовый настой делает кожу мягкой и гладкой, а сок укрепляет волосы. Поговаривали о том, что, кто липу срубит, тот обязательно в лесу заблудится. Очень плохой приметой было, если липа, растящая в саду дома, засыхала – это предвещала болезни или даже смерть.

В народе Ульянов день, 4 июля, трактовался очень романтично. Говорили, что в стародавние времена жили двое влюбленных по имени Ульян и Ульяна. Однажды Ульян ходил по полям и лугам, звал Ульяну, а та сидела на берегу, засмотревшись на воды бурной реки. Опомнилась Ульяна только вечером, прибежала на луг, но Ульян в это время ушел к реке по другой дороге. Так Ульян и Ульяна разминулись, а сейчас до сих пор не могут встретиться.

Церковь же нынче чтит память святого Иулиана Тарсийского, который пострадал за веру во время гонений, организованных императором Максимилианом в Антиохии. Жил он в 3-4 веках, родом был из знатной семьи в Киликии (современная Турция). Мать тайно привила ему христианство, а после смерти отца семья переехала жить в Тарс. Когда император Диоклетиан выдал указ о гонении христиан, Иулиану исполнилось 18 лет. Узнав о его вере, стражи схватили юношу и заперли в темнице почти на год. Его склоняли к идолопоклонству, однако получали твердый отказ, за что в итоге Иулиана утопили в море. Позже мощи Иулиана были обнаружены. Выяснилось, что обладают они чудодейственной силой — над ними стали совершаться чудеса.

Что касается примет, то их на 4 июля немного:

Гремит протяжно — к долгому ненастью.

Если после дождя солнце ярко сияет и печет — до вечера опять будет дождь.

Ветер воет на все лады — к дождю.

Облака стягиваются — к осадкам.

Белые и красные круги около звёзд — к ясной погоде.

Ветер меняет направление по часовой стрелке — к ясным дням.

Радуга протягивается с востока на запад — к хорошей погоде.

Именины сегодня отмечают: Максим, Федор, Николай, Иван, Юлиан, Георгий, Павел, Анастасия, Василиса, Алексей.

Просмотры: 9