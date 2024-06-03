4 июня – день Василиски. Чествуем нынче Ярило

Этот день в народе также именовали Васильковый день, день святого Вассы, Соловьиный день. Кроме того, наши предки 4 июня чествовали Ярилу — бога природы и животворящих сил. Считали, что нынче особую силу имеет любовная магия, которую используют для привлечения суженых и достижения семейного благополучия. Водили хороводы вокруг берез, украшали ветви деревьев яркими лентами, жгли костры и просили Ярило послать им любовь и счастье.
Церковь же нынче чтит память мученика Василиска, который в 308 году пострадал за веру во Христа, поскольку не пожелал принести жертву языческим богам. В результате, был обезглавлен.
На Руси 4 июня старались ничего не сеять и на пашню не выезжать. Иначе вырастут одни васильки, в огороды тоже не выходили — иначе уродится одна лишь полынь. Тем не менее, васильки в народе очень любили и ласково называли синецветом, синюшником, блаватом, волошкой, лоскутницей. Цветок, по легенде, получил свое название в честь молодого парня, единственного сына у матери, Василя, околдованного и погубленного русалкой. Увлеченный ею в поле, он превратился в синий цветок, напоминавший своей окраской глубокую воду.
Что касается погодных примет, то:
- Сильный туман и обильные росы на Василиска предвещают урожайный год.
- Птицы поют весело — к хорошей погоде.
- Северный ветер дождь разгонит.
- Звезды на небе светят тускло и при этом мерцают красноватым или ярко-синим цветом? К дождю.
- Вокруг звезд появились черные круги – к ненастью.
- Часто появляются туманы – выдастся грибное лето.
- Слышите посреди ночи соловьиное пение? В ближайшие дни точно будет сухо.
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