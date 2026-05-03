4 мая – Проклов день. Нечисть — в норы, ведьмы колдуют

4 мая – в народе верили, что весной пробуждается не только природа, но и различная нечистая сила. Осенью, с приходом холодов, вся нечисть прячется в норы и берлоги, а весной, набравшись сил, снова возвращается в свои владения. Чтобы задобрить лесных духов, в начале весны было принято отправляться в лес и на полянке оставлять корзинку с угощеньями. В Проклов же день на Руси люди пытались противостоять нечистой силе и слали ей проклятья, намереваясь загнать обратно в лесные норы. В старину люди также верили, что в ночь на 4 мая ведьмы превращают траву в яд, поэтому старались изгнать нечисть из огородов и полей, чтобы не пострадал скот.
Обращались за помощью и к домовому, прося его защитить от происков злых духов жилище, хозяйственные постройки и скотину. День пробуждения домового – 1 апреля. Накануне вечером возле печки домашнему духу оставляли разные угощения. Чтобы помочь домовому и полностью изгнать нечистую силу, с приходом весны проводили генеральную уборку в доме, мыли окна, чтобы впустить в жилище больше солнечного света.
В старину 4 мая называли по-разному: Федор-ляльник, Федор, Прокул, Ляльник. Старались в этот день не работать, а уделять внимание именно разнообразным обрядам, поскольку считалось, что ведьмы могут навредить скотине и погубить ее. А ведь именно от домашних животных напрямую зависела жизнь человека в старину.
4 мая: приметы и поверья
- Черемуха рано зацвела – к теплому и погожему лету. Чем раньше дерево зацветет, тем жарче будет лето.
- Если на Прокла муравей чистый и сытый, то пшеница будет хорошо родиться.
- Дождь из высоких туч идет – земля хорошо влагой пропитается.
- Появился тополиный пух – пора высаживать огурцы.
- Звезды сильно мерцают, а утром тучи появились – в полдень будет гроза.
- Много щавеля – зима будет теплой и снежной.
- На черемухе цвету много – к мокрому лету.
- Береза раньше клена опушилась – к засушливому лету. Если клен раньше березы опушился, то летом часто будут идти дожди.
- В голом лесу соловей запел – к неурожаю.
- День благоприятен для поиска пропавших людей и вещей.
- Сны с 3 на 4 мая о чем-то предупреждают.
День памяти священномученика Ианнуария (Януария) и диаконов Созия и Прокла
Священномученик Ианнуарий, епископ, и с ним святые мученики Прокул, Соссий и Фавст диаконы, Дисидерий чтец, Евтихий и Акутион приняли мученическую смерть за Христа около 305 года, во время гонения императора Диоклетиана.
Святителя Ианнуария схватили и привели на суд к правителю Кампании (Средняя Италия) Тимофею. За твердое исповедание христианской веры святителя бросили в раскаленную печь. Но, подобно вавилонским отрокам, он вышел оттуда невредимым. Тогда по приказу Тимофея его растянули на станке и били железными прутьями так, что обнажились кости.
Среди собравшейся толпы были святой диакон Фавст и святой чтец Дисидерий, которые плакали при виде страданий своего епископа. Язычники догадались, что они христиане, и бросили их в тюрьму города Путеола вместе со священномучеником Ианнуарием. В той тюрьме находились заключенные ранее за исповедание Христа два диакона, святые Соссий и Прокул, и два мирянина — святые Евтихий и Акутион.
На следующее утро всех мучеников вывели в цирк на растерзание диким зверям, но звери не тронули их. Тимофей объявил, что все чудеса происходят от колдовства христиан, но тут же ослеп и стал взывать о помощи. Кроткий священномученик Ианнуарий помолился об его исцелении, и Тимофей прозрел. Душевная же слепота не оставила мучителя, и он, с еще большей яростью обвиняя христиан в колдовстве, приказал отсечь всем мученикам головы за стенами города.
Также в этот день, 4 мая празднуют:
- День собачьего счастья
- Международный день пожарных (International Firefighters Day)
- Международный день уважения кур (International Respect for Chickens Day)
- День Звёздных войн (Star Wars Day)
- Всемирный день голого садовода (World Naked Gardening Day)
- День рождения складного зонтика
- День любителей вермишелевого супа
- Всемирный день поддержки (World Give Day)
- Всемирный день лабиринта (World Labyrinth Day)
- Международный день скрапбукинга (International Scrapbooking Day)
- 4 мая – День борьбы с буллингом (Anti-Bullying Day)
- День памяти священномученика Ианнуария, епископа Беневентского
- Международный день леди райдеров (International Female Ride Day)
- День птиц (Bird Day) — США
- День апельсинового сока (National Orange Juice Day) — США
- 4 мая – День зелени — Япония
- День труда — Замбия
- День молодёжи — Китай
- 4 мая – День бесплатных комиксов (Free Comic Book Day) — США
- День молодёжи — Фиджи
- День поминовения — Нидерланды
- 4 мая – День Кассинги — Намибия
- День обновления взаимоотношений (National Renewal Day) — США
- День работников гражданской авиации — Туркменистан
- 4 мая – День восстановления независимости — Латвия
- День наследного принца — Тонга
- Фестиваль трубочистов Рочестера — Великобритания
- День святого Флориана — Австрия День работников налогового органа — Таджикистан
- Именины у Алексея, Исакия, Дениса, Кондрата, Максима, Фёдора, Ивана, Николая, Александра
- Проклов день
