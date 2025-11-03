4 ноября – день зимней Казанской Богоматери и День народного единства

Сегодня — день почитания иконы Казанской Божьей Матери, одной из самых знаменитых русских православных святынь. В народе праздник называется «осенняя (зимняя) Казанская». В основе торжества — исторический подтекст.

Согласно преданию, после того, как в 1579 году произошел пожар, уничтоживший большую часть города, девятилетняя Матрона увидела во сне Богородицу, которая велела ей отправиться на пепелище и откопать икону. Девочка послушалась, и в результате в месте нахождении иконы был основан монастырь. Первой его монахиней стала именно Матрона. Впоследствии было сделано несколько копий иконы Казанской Богоматери. Одна из них отправилась в Москву, где ею стал владеть Иван Грозный, вторая попала в Петербург во время правления Петра Первого. В XIX веке икона Казанской Богородицы была самой почитаемой иконой на Руси. В начале ХХ века она пропала – говорили, что некто по имени Варфоломей Чайкин похитил икону из Богородицкого монастыря. Оклад и ценности он продал, а икону сжег. Однако также существует легенда, согласно которой игуменья монастыря обычно на ночь подменяла икону копией, вор украл только лишь ее, а подлинник сейчас скрыт в надежном месте.

И ещё один исторический момент, связанный с иконой:

В те далекие времена, которые сейчас принято называть Смутным временем, в 1612 году в этот день (по старому стилю – 25 октября) войска русского ополчения под началом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского вошли в освобожденную от польских интервентов Москву с крестным ходом. Впереди несли Казанскую икону Божьей Матери. В честь такой победы князь Дмитрий Пожарский позже построил храм. А в 1613 году на российском престоле, наконец, воцарился русский монарх – царь Михаил Романов, первый представитель венценосной династии Романовых, которая пробудет на троне вплоть до революции.

В настоящее время 4 ноября празднуется не только день Казанской иконы Божьей Матери, но и День народного единства. Праздник этот установлен в честь освобождения Москвы в 1612 году и впервые провозглашен в 2004-2005 годах. В настоящее время в России этот день является нерабочим.

Что же касается народных традиций, то (поскольку этот период был известен как свадебный) незамужним девушкам, переживавшим, что у них нет кавалеров, рекомендовалось совершать специальный обряд. Следует 4 ноября встать пораньше и отправиться в березовую рощу, чтобы отыскать лист, покрытый инеем. В такой лист смотрятся, как в зеркало – считалось, что это поможет привлечь женихов.

Приметы дня:

День выдался туманным – к теплой погоде.

Ясная и солнечная погода весь день – к морозу.

На Казанскую до обеда – дождь (осень), после обеда – снег (зима).

Дождь не пошел – к тяжелому и неурожайному году.

Припасы в закромах к Казанской даже не думают убавляться – к суровой, морозной зиме.

Собираться в дальнюю дорогу – к несчастью в пути.

Если в этот день проветрить погреб и окурить его дымом от сушеной травы можжевельника – никто не тронет припасы, и они не иссякнут до весны.

Ливневый дождь 4 ноября – значит, ненастье продлится еще долго.

Утренний туман предвещает оттепель, а ясный день – похолодание.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу 4 ноября – это, согласно приметам, сулит несчастье.

Если сыграть свадьбу 4 ноября – это хороший знак и залог счастье для молодых.

Если помолиться Богоматери об избавлении от несчастного случая, то она обязательно поможет.

Если человек родился 4 ноября, то его талисманом является хризолит.

Нет дождя – жди неурожая в следующем году.

Если припасов в закромах много – примета, что зима будет суровой.

Именины сегодня отмечают: Денис, Константин, Федор, Иван, Василий, Елизавета, Анна, Герман, Григорий, Николай.

