4 ноября, в День народного единства музеи Крыма можно посетить бесплатно

Традиционно в День народного единства, 4 ноября, многие музеи Крыма можно будет посетить бесплатно. «Шпаргалку» для крымчан и гостей полуострова подготовил Туристический портал Крыма.

Итак, свободный вход предусмотрен в Ливадийском дворце-музее (пгт Ливадия, ул. Батурина, 44а). Акция распространиться не только на День народного единства, но и на «Ночь искусств». 4 ноября бесплатно посетить бывшую резиденцию Романовых можно будет с 10:00 до 20:00.

Заглянуть бесплатно в Ялтинский историко-литературный музей (ул. Пушкинская, 5) можно будет с 10:00 до 15:00.

Во дворце-замке «Ласточкино гнездо» (пгт Гаспра, Алупкинское шоссе, 9а) свободное посещение для всех запланировано с 10:00 до 20:00.

К акции присоединился и Крымский литературно-художественный музей-заповедник на ЮБК. Гости смогут бесплатно посетить в Ялте Дом-музей Чехова (ул. Кирова, 112) и музей «Чехов и Крым» на даче «Омюр» (ул. Кирова, 32а), а в Гурзуфе – дачу Чехова и Книппер (ул. Чехова, 22).

С 9:00 до 17:00 бесплатное посещение предусмотрено в музее под открытым небом «Поляна сказок» (г. Ялта, ул. Яузы, 28).

В Алуште в День народного единства с 15:00 до 20:00 можно будет бесплатно посетить музей Сергеева-Ценского (ул. Сергеева-Ценского, 5), музей-усадьбу Бекетова (ул. Комсомольская, 4) и музей Шмелёва (ул. Набережная, 2).

Все желающие смогут бесплатно ознакомиться с экспозициями пяти объектов Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи: музея древностей (ул. Свердлова, 22), лапидария (ул. Люксембург, 24/14), картинной галереи (ул. Театральная, 36), музея истории Эльтигенского десанта (микрорайон Героевское, ул. Генерала Косоногова, 2.), Мелек-Чесменского кургана (ул. Гайдара, территория автовокзала).

Объекты музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина» на востоке Крыма проведут день открытых дверей с 9:30 до 16:00. Речь идёт о Доме-музее Волошина (пгт Коктебель, ул. Морская, 43), музее Марины и Анастасии Цветаевых (ул. Коробкова, 13), Литературно-художественном музее (г. Старый Крым, ул. Свободы, 17), Доме-музее Паустовского (г. Старый Крым, ул. Либкнехта, 31), Доме-музее Грина (г. Старый Крым, ул. Либкнехта, 52).

В акции участвует и Феодосийский литературно-мемориальный музей Грина (ул. Галерейная, 10): свободный вход предусмотрен с 9:00 до 17:00, перерыв – с 13:00 до 14:00. Также принимать гостей бесплатно весь день будет Феодосийский музей древностей (пр. Айвазовского, 11).

Бесплатно посетить музей-заповедник «Судакская крепость» (ул. Генуэзская крепость, 1) можно будет с 9:00 до 17:00, исторический музей на бывшей даче Функа (ул. Набережная, 11) – с 11:00 до 19:00. При этом экскурсионное обслуживание останется платным.

Центральный музей Тавриды в Симферополе (ул. Гоголя, 14) можно будет посетить бесплатно с 11:00 до 20:00 (кроме экспозиции «Золотая кладовая»). При этом с 15:00 до 16:00 предусмотрен перерыв: учреждение в это время будет закрыто. Также к акции 4 ноября присоединятся три объекта, входящие в его структуру: свободный вход в Дом-музей Сельвинского (г. Симферополь, пер. Бондарный, 2) предусмотрен с 11:00 до 20:00, на мемориал «Концлагерь «Красный» (с. Мирное, ул. Белова, 44) – с 10:00 до 17:00, в Алуштинский историко-краеведческий музей (г. Алушта, ул. Ленина, 8) – с 11:00 до 20:00 (перерыв – с 15:00 до 16:00).

День открытых дверей устроит и Симферопольский художественный музей (ул. Долгоруковская, 35) – с 9:00 до 15:30. В это время все желающие смогут бесплатно осмотреть основную экспозицию. Кроме того, с 12:00 до 15:00 в учреждении будут проходить бесплатные обзорные экскурсии.

Музей-заповедник «Неаполь Скифский» в Симферополе (ул. Археологическая, 1) планирует бесплатно принимать посетителей с 10:00 до 20:00. При этом в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 здесь пройдут бесплатные экскурсии.

Свободный вход в музей истории города Симферополя (ул. Пушкина 17) 4 ноября предусмотрен с 10:00 до 17:00. Кроме того, бесплатно можно будет посетить три обзорные экскурсии (в 10:00, 12:00 и 15:00) и открытие двух выставок (в 18:00).

Кроме того, день открытых дверей запланирован 4 ноября в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия (г. Симферополь, ул. Чехова, 17), а также в трёх учреждениях, входящих в его структуру, – музее дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана (г. Алупка, ул. Ялтинская, 22), музее истории и археологии (г. Старый Крым, ул. Осипенко, 74) и мемориальном комплексе жертвам депортации (Бахчисарайский район, пос. Сирень).

Музей истории и культуры крымских татар в Ханском дворце в Бахчисарае (вход через братское кладбище советских воинов в пер. Исторический) предусмотрел 4 ноября и свободный вход, и бесплатные экскурсии, которые с 10:00 будут проходить каждый час. Также не придётся платить за проход на территорию пещерного города Чуфут-Кале на окраине Бахчисарая.