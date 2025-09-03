4 сентября — День Агафона Огуменника. Лешего не видали?

4 сентября крестьяне отправлялись сторожить гумна. Причём делали это не просто так: надевали тулуп наизнанку и брали с собой кочергу. Почему? Причина была веской — защищались таким образом от Лешего. В народе считали, что в этот день он бегает из одной деревни в другую и дурачится — разбрасывает везде сено. А ещё Леший нечеловеческими воплями пугал прохожих.

К слову, в народном календаре Лешему было посвящено несколько дней. В частности, считалось, что 27 сентября леший перегоняет зверей в лесу, а потому, старались не выходить из дома без особой необходимости. В октябре также существовало время, когда чествовали Лешего и говорили, что он проваливается под землю, чтобы переждать зиму, но перед этим много беснуется, из-за чего встречаться с ним опасно.

Вообще же, Лешего на Руси очень почитали, поскольку он был добрым духом, следившим, чтобы никто не нанес никакого вреда хозяйству. Говорили, что Леший никогда не будет вредить людям, совершающим добрые дела. Так, верили, что такой дух помогает выбраться из леса и не заблудиться, а злых людей он, напротив, заставлял беспрестанно плутать по лесным тропинкам. Встречавшие Лешего говорили, что с виду он может напоминать какого-нибудь родственника или знакомого. Однако на Лешем всегда повязан кушак красного цвета – именно это помогает распознать духа. Также левая пола его кафтана распахнута, а обувь надета с левой ноги на правую, и наоборот.

Приметы дня:

Солнечный день – к теплой осени.

Чтобы задобрить домовых и дворовых духов, хозяйки в старину пекли пироги и резали черного петуха. Эти угощения оставляли на конюшне, в бане, в овине и т.д., чтобы духи подкрепились и не причиняли вреда хозяевам.

Филин возле дома заухал – леший рядом ходит.

В лес в этот день ходить опасно – леший попутает (заманит в чащу).

Если в этот день пропадала молодая и красивая девушка – считалось, что ее сам леший в жены взял.

Если в этот день сделать доброе дело – оно вернется к вам трижды.

Дарить и принимать подарки 4 сентября – к мелким неприятностям.

Девушки в этот день не должны есть до заката, чтобы как можно дольше оставаться молодыми и красивыми.

Тот, кто появился в этот день на свет, вырастет добрым и обидчивым человеком. Его камень-талисман – берилл.

Много орехов и мало грибов – зима будет суровой и снежной.

Именины сегодня отмечают: Михаил, Феликс, Алексей, Афанасий, Ариадна, Иларион, Василий, Макар, Иван, Исаакий.

голоса Оцените материал

Просмотры: 2 111