Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 4 января — День Святой Анастасии. Не вздумайте бить животное!
Новости Республики
4 января - День Святой Анастасии. Не вздумайте бить животное!

4 января — День Святой Анастасии. Не вздумайте бить животное!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:59 03.01.2026

Анастасию в народе называли Узорешительницей. Считали её покровительницей беременных и молились ей при родах. Но во все времена люди, на Бога надеясь, старались и сами не оплошать. А потому женщине, ожидающей рождения ребенка, запрещалось многое из того, на что в повседневной жизни никто бы внимания не обратил. «С брюхом ходить — смерть на вороту носить», — стращали повивальные бабки своих «подопечных», заставляя их пуще глаза беречь от неприятных неожиданностей и себя, и своего, пока еще не родившегося младенца.

Кроме того, в народе Анастасию часто называли Постницей, поскольку ее день, предшествовал Рождественскому посту. Ей также молились о здоровье и благополучии детей, отправляясь в церковь 4 января. Кроме того, считалось, что Анастасия покровительствует невинно осужденным людям.

Приметы дня:

  • Запрещалось в этот день бить животных. Поговаривали, что в противном случае у человека будут проблемы с ногами. Впрочем, обижать братьев наших меньших не следует и в любой другой день!
  • В этот день девушкам не следует прокалывать уши, иначе они долго не заживут.
  • Ходить босиком по дому 4 января не дозволено – это к бедности.
  • Кроме того, нельзя в этот день вязать, чтобы никто из членов семьи не сел в тюрьму.
  • Сны на Анастасию считаются дурными, пророчащими беду.
  • По погоде на Анастасию предсказывали октябрь.
  • Девушки на выданье и замужние женщины в этот день вышивали особые полотенца. Считалось, что они станут надежными оберегами во время родов, как для матери, так и для младенца. Бабка-повитуха вытирала таким полотенцем пот со лба роженицы, произносила особые заговоры, защищавшие женщину от боли и страданий.
  • Те, кому в этот день выпало родить, считались счастливыми. По народным поверьям, роды пройдут легко, а малыш появится на свет крепким и здоровым. Чтобы ребенок быстрее появился на свет, будущей матери расплетали волосы и развязывали на одежде все узлы, чтобы облегчить ребенку дорогу в мир людей.
  • Беременных женщин кормили кашей, специально сваренной в этот день – чтобы не было выкидыша.
  • Будущим мамам в этот день не дозволялось шить.
  • Много сосулек на крышах – к урожайному году.
  • Облака плывут против ветра – скоро выпадет снег.
  • Воды в реках меньше стало – год будет неблагоприятным для рыбалки. Кроме того, эта примета предвещала засуху.
Узнайте больше:  40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года

Именины сегодня отмечают: Федор, Дмитрий, Анастасия.

Просмотры: 2 112

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.