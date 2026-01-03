4 января — День Святой Анастасии. Не вздумайте бить животное!

Анастасию в народе называли Узорешительницей. Считали её покровительницей беременных и молились ей при родах. Но во все времена люди, на Бога надеясь, старались и сами не оплошать. А потому женщине, ожидающей рождения ребенка, запрещалось многое из того, на что в повседневной жизни никто бы внимания не обратил. «С брюхом ходить — смерть на вороту носить», — стращали повивальные бабки своих «подопечных», заставляя их пуще глаза беречь от неприятных неожиданностей и себя, и своего, пока еще не родившегося младенца.

Кроме того, в народе Анастасию часто называли Постницей, поскольку ее день, предшествовал Рождественскому посту. Ей также молились о здоровье и благополучии детей, отправляясь в церковь 4 января. Кроме того, считалось, что Анастасия покровительствует невинно осужденным людям.

Приметы дня:

Запрещалось в этот день бить животных. Поговаривали, что в противном случае у человека будут проблемы с ногами. Впрочем, обижать братьев наших меньших не следует и в любой другой день!

В этот день девушкам не следует прокалывать уши, иначе они долго не заживут.

Ходить босиком по дому 4 января не дозволено – это к бедности.

Кроме того, нельзя в этот день вязать, чтобы никто из членов семьи не сел в тюрьму.

Сны на Анастасию считаются дурными, пророчащими беду.

По погоде на Анастасию предсказывали октябрь.

Девушки на выданье и замужние женщины в этот день вышивали особые полотенца. Считалось, что они станут надежными оберегами во время родов, как для матери, так и для младенца. Бабка-повитуха вытирала таким полотенцем пот со лба роженицы, произносила особые заговоры, защищавшие женщину от боли и страданий.

Те, кому в этот день выпало родить, считались счастливыми. По народным поверьям, роды пройдут легко, а малыш появится на свет крепким и здоровым. Чтобы ребенок быстрее появился на свет, будущей матери расплетали волосы и развязывали на одежде все узлы, чтобы облегчить ребенку дорогу в мир людей.

Беременных женщин кормили кашей, специально сваренной в этот день – чтобы не было выкидыша.

Будущим мамам в этот день не дозволялось шить.

Много сосулек на крышах – к урожайному году.

Облака плывут против ветра – скоро выпадет снег.

Воды в реках меньше стало – год будет неблагоприятным для рыбалки. Кроме того, эта примета предвещала засуху. Узнайте больше: 40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года Именины сегодня отмечают: Федор, Дмитрий, Анастасия.

