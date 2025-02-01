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46% жителей Крыма смогли найти баланс между работой и личной жизнью
фото: pxhere.com

46% жителей Крыма смогли найти баланс между работой и личной жизнью

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:02 01.02.2025

Женщинам чаще удается соблюдать баланс между работой и личной жизни, а у мужчин на первом плане чаще работа. В опросе сервиса  SuperJob приняли участие трудоустроенные горожане из Крыма.

У 46% жителей Крыма получилось найти баланс между работой и личной жизнью, 40% больше внимания уделяет работе, 3% — личной жизни. Женщины чаще мужчин уверяют, что им удается соблюдать work-life balance (47% против 43% соответственно). Каждый второй в возрасте до 35 лет удачно совмещает работу и личные дела; у тех, кто старше, это получается реже. Работе уделяют больше внимания мужчины (43% против 39% женщин). Чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, вынуждены активно трудиться жители Крыма в возрасте от 35 до 45 лет (50%). Приоритет отдают работе и те, кто зарабатывает больше 100 тыс. руб. в месяц (48%), горожане с меньшим доходом чаще делают акцент на личной жизни или уверяют, что находятся в балансе, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Для некоторых респондентов проблема поиска баланса не стоит: «Найди любимое дело, и работать не придётся никогда». Те, кто вынужден трудиться больше, чем хотелось бы, предлагают такое решение: «Нужно законодательно сделать 4-х дневную рабочую неделю — и будет баланс».

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Время проведения:18—29 января 2025 года

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