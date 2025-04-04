Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 5 апреля — Никонов день. Пьём мятный чай!
Новости Республики
5 апреля - Никонов день. Пьём мятный чай!
иллюстрация: pxhere.com

5 апреля — Никонов день. Пьём мятный чай!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:15 04.04.2025

Церковь 5 апреля чтит память преподобного мученика Никона Печерского. Это древнерусский православный деятель, занимавший длительное время пост игумена Киево-Печерского монастыря и церкви в 11 веке, основавший монастырь во имя Пресвятой богородицы в Тмутаракани. И именно при Никоне в Печерской лавре были созданы школы иконописи. Никон по праву считается родоначальником летописной науки.

В народе же 5 апреля было принято устраивать большую уборку в доме и во дворе. В садах же и огородах в Никонов день разбрасывали крошки, зерно, семечки подсолнечника, зазывая птиц. Также крестьяне принимались за приведение в порядок земледельческого инвентаря.

Погодные приметы на этот день таковы:

  • Теплый день, но ночью заморозки – в апреле будет хорошая погода.
  • 5 апреля первый весенний гром,  а снег еще лежит? Лето будет холодным.
  • Речная волна идет против течения – к ухудшению погоды и к осадкам.
  • Ночью 5 апреля небо со звездами? Утром будут заморозки.
  • Весной в реке воды не прибыло – будет жаркое лето без обильных осадков.
Узнайте больше:  Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии, нанесенный в результате крушения танкеров в Черном море

И! В народе верили, если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.

Именины 5 апреля отмечают Даниил, Терентий, Феофан, Емельян, Иван, Викентий, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр.
голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: календарь

календарь
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x