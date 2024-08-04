5 августа – день Трофима-Бессонника. Малины вам или калины?

День именовали Бессоником непросто так. В народе было принято 5 августа работать допоздна. Начиналась страда, так что у крестьян работы было предостаточно. К тому же, в лесу к этому времени поспевали ягоды — отправлялись их собирать. Хозяйкам необходимо было успеть сделать домашние заготовки – компоты, варенье, джемы. Поэтому, в народе день 5 августа часто называли Калинник-Малинник.
На Руси очень ценили калину. Готовили из неё различные целебные снадобья и средства. Например, многие знахари и врачи рекомендовали использовать настой из коры калины для лечения заболеваний нервной системы и судорогах, применяли его как кровоостанавливающе средство. Ягоды калины использовали для лечения недугов желудочно-кишечного тракта, авитаминоза. Калина известна как мочегонное и общеукрепляющее средство. Кожные заболевания можно вылечить настоем из цветков калины. Поскольку сок этой ягоды обладает желирующими свойствами, то его добавляли в яблочное пюре, после чего готовили пастилу или мармелад.
В старину существовал интересный обычай, связанный с этим днем. Если надо было купить овощи или фрукты на рынке, их полагалось брать по 13 штук. Это связано с тем, что 5 августа – день памяти не только святого Трофима, но и еще 12 святых мучеников (всего – 13).
Святой Трофим, тринадцать мучеников, а также святой Феофил пострадали в период гонений, организованных в отношении христиан императором Диоклетианом в III-IV вв. Когда всех этих людей привели на суд, они не согласились отказаться от веры в Бога и поклоняться идолам. Именно поэтому, мучеников подвергли истязанием, а потом перебили им голени и отправили в пылающую печь. Однако Бог сотворил чудо – и мученики сами вышли из печи, будучи совершенно здоровыми. После того язычники обезглавили мучеников.
Приметы дня:
- Вечерний туман по земле стелется – к жаркой, солнечной погоде.
- Много звезд на небе – к дождю через несколько дней.
- Филин громко ухает – к холодам.
- Короткий рассвет – к ветру.
- Много спать – добра не видать.
- Если в этот день дождь идет, это значит, что святой Трофим мужику в поле помогает.
- Одинокому парню на Трофима нельзя выходить в лес. Считалось, что русалки в этот день водят хороводы, и горе тому, кто попадется им на глаза. Могут защекотать до смерти или напустить лихорадку.
- Съесть сырую ягоду калины – к неудачам в любовных делах. Поэтому кушать ее дозволялось лишь в переработанном виде – до осени.
- Съесть малину – наоборот: к большой и взаимной любви.
- Умыться калиновым соком с утра – отбою от парней не будет!
- Рубить ветки калины – к несчастью.
- Считается, что в малиннике на Трофима гибнут злые духи.
- Увидеть быка во сне – к затяжной страде и неурожайному году.
- Хлеб приснился – к ссорам и неприятностям. Черствый хлеб – дурной знак, он предвещает разлад в доме.
Именины сегодня отмечают: Михаил, Анна, Андрей, Трофим, Виталий, Федор.
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