5 декабря – День Прокопа. А в лесах, поговаривают, растёт волшебная ефилия-трава
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:15 04.12.2025

С Дня Прокопа, говорили в народе, устанавливался основательный санный путь. К этому времени обычно выпадало достаточное количество снега, отчего возникала потребность в хороших зимних дорогах, которые были бы пригодны как для передвижения пешком, так и санями.

Чтобы не плутать в метель и снегопад, в снег вдоль дороги втыкали вехи – колья с соломой, паклей или ветошью на самом верху. Такие ориентиры устанавливали и на льду, дабы странники не провалились в полынью или прорубь. Традиционно дороги прокладывали всей деревней, после чего для всех работавших устраивали обильное угощение и гулянье.

Отмечался также и мирской праздник: накрывали стол в складчину, на котором (по представлениям некоторых областей) непременно должна быть рыба или барашек.

На Прокопия мужские братчины обязательно варили общественное пиво, а крестьянки отправлялись в лес за ефилией – волшебной травой. Народ верил, что эта необыкновенная травка растет в заснеженном лесу и помогает «невысокому подрасти, а горбатому выпрямиться».

А кто такой святой Прокопий? В предании говорится о том, что родился он и жил на территории Иерусалима, служа чтецом в Кесарийской церкви. В обязанности Прокопи входило еще и разъяснение Священного Писания, а также его перевод на сирийский язык. Прославился Прокопий тем, что за свою праведную жизнь получил дар чудотворения и начал исцелять больных. Наместник Палестины, в свою очередь, проводил активную борьбу с последователями христианской веры. Поэтому, Прокопия арестовали и стали заставлять отречься от Христа. Проповедник отказался сделать это, за что был обезглавлен.

Приметы дня:

  • Теплая погода на Прокла – зима будет снежной и длинной.
  • Если человек родился в день Прокла, то он будет хорошо знать свое предназначение.
  • В качестве талисмана человеку, рожденному 5 декабря, стоит носить турмалин.
  • Сажа разгорелась у костра – погода будет снежной и пасмурной.
  • Волки близко подошли к избе – зима будет суровой и морозной, а весна наступит нескоро.
  • В морозный день вода в проруби находится выше уровня льда – примета к тому, что в ближайшие дни будет мокрый снег и оттепель.
Именины сегодня отмечают: Василий, Герасим, Афанасий, Илья, Иван, Фаддей, Петр, Максим, Владимир, Архип.
