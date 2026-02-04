5 февраля — Агафий-Полухлебник. У вас есть запасы?

Почему Агафий-Полухлебник? Потому что наши предки 5 февраля приходили с ревизией в свои амбары. Перепроверяли припасы. Особое внимание уделяли зерну. Если требовались, то его запасы пополняли — в февральские дни это было сделать проще, чем покупать зерно весной втридорога, когда оно становилось дефицитным. Кроме того, сегодня закрома готовили к поступлению нового урожая — чистили, мыли, чинили. При этом приговаривали: «Агафий спины в закромах не разгибает, счет зерну ведет».

Но как бы там ни было, а и в день, посвящённый обыденным делам, погоду по приметам «вычислять» успевали:

Много снега – будет много хлеба.

Если на Агафия ударил мороз, и светит солнце — в августе будет жарко.

Солнечный день – будет ранняя весна.

Если синицы громко щебечут утром – жди морозов в ближайшее время.

Сильный мороз – весна наступит рано.

Погода в день Агафия до обеда дает прогноз на первую половину будущей зимы, после обеда – на вторую.

Синицы щебечут под окном – к сильной зимней стуже.

К обеденному столу на Агафия-Полухлебника подавали куриные пироги. Это угощение символизировало семейное счастье.

Именины сегодня празднуют: Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.

