5 февраля — Агафий-Полухлебник. У вас есть запасы?

Почему Агафий-Полухлебник? Потому что наши предки 5 февраля приходили с ревизией в свои амбары. Перепроверяли припасы. Особое внимание уделяли зерну. Если требовались, то его запасы пополняли — в февральские дни это было сделать проще, чем покупать зерно весной втридорога, когда оно становилось дефицитным. Кроме того, сегодня закрома готовили к поступлению нового урожая — чистили, мыли, чинили. При этом приговаривали: «Агафий спины в закромах не разгибает, счет зерну ведет».
Но как бы там ни было, а и в день, посвящённый обыденным делам, погоду по приметам «вычислять» успевали:
- Много снега – будет много хлеба.
- Если на Агафия ударил мороз, и светит солнце — в августе будет жарко.
- Солнечный день – будет ранняя весна.
- Если синицы громко щебечут утром – жди морозов в ближайшее время.
- Сильный мороз – весна наступит рано.
- Погода в день Агафия до обеда дает прогноз на первую половину будущей зимы, после обеда – на вторую.
- Синицы щебечут под окном – к сильной зимней стуже.
К обеденному столу на Агафия-Полухлебника подавали куриные пироги. Это угощение символизировало семейное счастье.
Именины сегодня празднуют: Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.
