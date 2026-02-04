Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 5 февраля — Агафий-Полухлебник. У вас есть запасы?
Новости Республики
5 февраля - Агафий-Полухлебник. У вас есть запасы?

5 февраля — Агафий-Полухлебник. У вас есть запасы?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:45 04.02.2026

Почему Агафий-Полухлебник? Потому что наши предки 5 февраля приходили с ревизией в свои амбары. Перепроверяли припасы. Особое внимание уделяли зерну. Если требовались, то его запасы пополняли — в февральские дни это было сделать проще, чем покупать зерно весной втридорога, когда оно становилось дефицитным. Кроме того, сегодня закрома готовили к поступлению нового урожая — чистили, мыли, чинили. При этом приговаривали: «Агафий спины в закромах не разгибает, счет зерну ведет».

Но как бы там ни было, а и в день, посвящённый обыденным делам, погоду по приметам «вычислять» успевали:

  • Много снега – будет много хлеба.
  • Если на Агафия ударил мороз, и светит солнце — в августе будет жарко.
  • Солнечный день – будет ранняя весна.
  • Если синицы громко щебечут утром – жди морозов в ближайшее время.
  • Сильный мороз – весна наступит рано.
  • Погода в день Агафия до обеда дает прогноз на первую половину будущей зимы, после обеда – на вторую.
  • Синицы щебечут под окном – к сильной зимней стуже.
Узнайте больше:  В крымских музеях и театрах ввели QR-код для льгот

К обеденному столу на Агафия-Полухлебника подавали куриные пироги. Это угощение символизировало семейное счастье.

Именины сегодня празднуют: Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.