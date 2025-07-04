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5 июля – День Евсевия. Шли бы вы в баню!
фото: pikist.com

5 июля – День Евсевия. Шли бы вы в баню!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:15 04.07.2025

В народе верили, что 5 июля — день особый. Говорили, на Евсевия есть все шансы и тело от недугов избавить, и душу исцелить. Было принято ходить в бани. А перед походом отправлялись в лес, где собирали целебные травы и заготавливали веники. У каждого был свой, особый секрет. Так, березовый применяли для лечения суставов и кожных болезней, еловый – снимал порчу и помогал при заболеваниях крови, дубовый – лечил экзему, избавлял от прыщей и нарывов и обладал общеукрепляющим эффектом, а осиновый – исцелял от алкоголизма и прочих дурных пороков. А веник, изготовленный из ветвей семи берез, обладал защитной функцией. Если в этот день им попарятся молодожены, то на протяжении всей супружеской жизни они не будут знать бедности и горести.

Церковь же нынче чтит память епископа Евсевия Самосатского, который жил в IV веке и прославился как защитник приверженцев православной веры, утвержденной в Никее на первом Вселенском соборе. Как-то правителю Констанцию стало известно, что у Евсевия есть акт, подписанный на соборе и он потребовал отдать документ. Но Евсевий ответил, что ему проще протянуть руки, чтобы их отрубили, чем отдать его. Не предал он своей веры и когда на престол пришел Юлиан, известный как преследователь христианской веры. Погиб Евсевий от рук женщины — жительницы города Долихины. Она сбросила с крыши черепицу, которая пробила святителю голову. Умирая, епископ просил окружавших его людей не причинять преступнице зла.

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Что касается погодных примет и не только:

  • Если днем идет дождь – к хорошему урожаю.
  • Жаркий день на Евсевия 5 июля – в декабре ударят морозы.
  • Месяц ярко мерцает на вечернем небе – к хорошему урожаю.
  • Куры в пыли купаются – к дождю.
  • На камнях скапливается влага – к дождю.
  • Много росы вечером – наутро будет жарко.
  • Много комаров – к теплу.
  • Дела, начатые в этот день до вечера, не увенчаются успехом. Если что-то начать вечером – все закончится благополучно.
  • 5 июля – удачная дата для одиноких людей, которые желают встретить свою судьбу. Обратите внимание на тех, кто в чем-то на вас похож – подобное тянется к подобному.
  • Тому, кто родился в этот день, суждено пройти через тысячу испытаний.
  • На дороге 5 июля следует быть предельно осторожными – очень велика вероятность аварий.

Именины сегодня отмечают: Галактион, Федор, Геннадий, Василий, Григорий, Гавриил.

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