5 июня – Конопляник и Леонтий-огуречник

5 июня в народе считали одним из самых удачных дней для посева конопли. Да-да! Когда-то это растение очень уважали вовсе не за его «дурманящие» свойства. Его активно использовали в быту. Изготавливали из конопли одежду, масло, обувь, ткани, нитки, веревки… Из волокон стебля делали пеньку, из которой плели веревки и канаты, из волокон ткали грубую ткань — посконь, которой закрывали картофель и зерно в амбарах, чтобы оно не померзло. Это растение — хороший медонос, а потому с цветов его пчелы брали взяток, а из семян делали масло, которым поливали каши, ели его с хлебом.

Кроме того, на Леонтия старались высадить последние овощи. Этот день является неким рубежом в этом плане: запоздал с рассадой – упущенное время не наверстаешь. Останешься с малоростом и незавязухой.

Церковь же нынче чтит память епископа Ростовского. Отмечается день, связанный с обретением его мощей. Сведения о жизни епископа достаточно противоречивыми и малоинформативными. Известно, что основные события его существования состоялись в XII веке. Леонтий занимался тем, что проповедовал веру во Христа детям. За это подвергся гонениям со стороны язычников.

Погодные приметы:

Мошки да комары столбом вьются? К хорошей погоде.

Трава утром сильнее обычного пахнет – к дождю.

Пчелки роем вокруг рябины цветущей вьются – завтра будет ясная погода.

Много муравьев вокруг муравейника – погода будет ясная.

Восход Солнца сопровождается духотой – жди ненастья.

5 июня — день богатый на именинников. Поздравления сегодня принимают: Борис, Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор, Яков.

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