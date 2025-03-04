5 марта — День Льва Катальщика. Погоду можно предсказывать

На самом деле 5 марта поминают память епископа Льва Катанского, прославившегося своими милосердными делами. Именно так этот день обозначен в христианском календаре. На Руси же с этой датой поступили также, как и со всеми привнесёнными церковью, — переиначили на народный лад. И 5 марта превратилось в праздник «катыша» или в День Льва Катальщика. Главная его традиция: кататься с горы на санях, провожая уже поддающийся весеннему солнцу снежок. Говорили: «Успей покататься на санках, пока зима на исходе». Верили, что дальше всех укатится тот, у кого счастье дольше всех будет.

А ещё хозяйки нынче готовили своеобразное ритуальное блюдо — пекли на коровьем масле колобки-катыши. Назвали их «кокурками».

Погодные приметы на сегодня таковы:

Снег прошел к 5 марта – год будет бедным и неурожайным.

Сороки и галки в снегу купаются – ожидай оттепели.

Пошел снег с дождем – жди бурного разлива рек и даже оттепели.

Стаи галок и ворон парят высоко в небе – примета того, что будет снегопад.

Во время дождя с запада небо проясняется – погода в ближайшее время будет теплой и сухой.

Меняется направление ветра – оттепель будет недолгой.

Именины 5 марта отмечают: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, Николай, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Ярослав.

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