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5 марта - День Льва Катальщика. Погоду можно предсказывать
фото: pxhere.com

5 марта — День Льва Катальщика. Погоду можно предсказывать

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:47 04.03.2025

На самом деле 5 марта поминают память епископа Льва Катанского, прославившегося своими милосердными делами. Именно так этот день обозначен в христианском календаре. На Руси же с этой датой поступили также, как и со всеми привнесёнными церковью, —  переиначили на народный лад. И 5 марта превратилось в праздник «катыша» или в День Льва Катальщика. Главная его традиция: кататься с горы на санях, провожая уже поддающийся весеннему солнцу снежок. Говорили: «Успей покататься на санках, пока зима на исходе». Верили, что дальше всех укатится тот, у кого счастье дольше всех будет.

А ещё хозяйки нынче готовили своеобразное ритуальное блюдо — пекли на коровьем масле колобки-катыши. Назвали их «кокурками».

Погодные приметы на сегодня таковы:

  • Снег прошел к 5 марта – год будет бедным и неурожайным.
  • Сороки и галки в снегу купаются – ожидай оттепели.
  • Пошел снег с дождем – жди бурного разлива рек и даже оттепели.
  • Стаи галок и ворон парят высоко в небе – примета того, что будет снегопад.
  • Во время дождя с запада небо проясняется – погода в ближайшее время будет теплой и сухой.
  • Меняется направление ветра – оттепель будет недолгой.
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Именины 5 марта отмечают: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, Николай, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Ярослав.

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