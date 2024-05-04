5 мая — День Луки. Луковый день и Чащобные хороводы

5 мая по приметам определяли погоду на осень. По традиции в этот день высаживали лук на грядки. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Фёдор, Луковый день, Чащобные хороводы.

В былые времена считалось, что лук наполняет организм энергией, придает человеку храбрости и сил. Поэтому нередко его добавляли в блюда воином. Ещё свято верили в то, что специфический запах лука отгоняет недуги, нечисть и защищает от них. Во время эпидемии в каждом доме вывешивали тугие связки лука.

Ляльное время мая продолжалось: девушки хороводились и развлекались разными играми, но не только они хотели веселиться: нечистая сила тоже хотела потешиться и навредить всему роду людскому. Ведьмы стелили на покрытую росой траву холст и водили свои хороводы на нем. К этому моменту, по народным поверьям, чертовки уже были беременны.

Если простая женщина хотела избавиться от бесплодия, то она пробовала следующий небезопасный способ. Надо было подойти к лесной полянке, над которой поднимается вешний теплый пар, увидев ведьм, раздеться и незаметно встать на холст в хоровод. От утоптанного полотна следовало оторвать лоскуток, а придя домой, утереться им, по народным поверьям, это сулило скорую беременность.

Правда, многие считали, что если женщина все-таки попадет в ведьмин хоровод, то колдуньи подкинут в ее чрево своего ведьмененка, а сама страдалица так и останется навек у нечисти в подчинении.

Народные приметы на 5 мая

Луна в ночь на 5 мая рано всходит на небе – будут ранние морозы, а сеять, по приметам, лучше всего ранний лук-севок

При убывающей Луне с посевами лучше подождать

Не стоит идти в лес одному в этот день, поскольку нечистая сила 5 мая дьявольские хороводы водит и может с собой увести

Если кукушка в день Луки кукует громко и долго – погода в ближайшие дни будет хорошей

Гроза в этот день – будет богатый урожай

Утром установилась ясная погода – примета к тому, что можно проводить посевные работы Наблюдаются заморозки – еще 40 утренних морозов повредят поля

Сегодня именины у Виталия, Всеволода, Гавриила, Климента, Феодора, Дмитрия

5 мая память святого Апостола и Евангелиста Луки

Свя­той апо­стол и еван­ге­лист Лу­ка, уро­же­нец Ан­тио­хии Си­рий­ской, апо­стол из 70-ти, спо­движ­ник свя­то­го апо­сто­ла Пав­ла, врач из про­све­щен­ной гре­че­ской сре­ды. Услы­шав о Хри­сте, Лу­ка при­был в Па­ле­сти­ну и здесь го­ря­чо вос­при­нял спа­си­тель­ное уче­ние от Са­мо­го Гос­по­да. В чис­ле 70-ти уче­ни­ков свя­той Лу­ка был по­слан Гос­по­дом на первую про­по­ведь о Цар­ствии Небес­ном еще при жиз­ни Спа­си­те­ля на зем­ле. По­сле Вос­кре­се­ния Гос­подь Иисус Хри­стос явил­ся свя­тым Лу­ке и Кле­о­пе, шед­шим в Ем­маус.

Апо­стол Лу­ка при­нял уча­стие во вто­ром мис­си­о­нер­ском пу­те­ше­ствии апо­сто­ла Пав­ла, и с тех пор они бы­ли нераз­луч­ны. Ко­гда свя­то­го Пав­ла оста­ви­ли все со­труд­ни­ки, апо­стол Лу­ка про­дол­жал де­лить с ним все труд­но­сти бла­го­вест­ни­че­ско­го по­дви­га. По­сле му­че­ни­че­ской кон­чи­ны пер­во­вер­хов­ных апо­сто­лов свя­той Лу­ка по­ки­нул Рим и с про­по­ве­дью про­шел Аха­ию, Ли­вию, Еги­пет и Фива­и­ду. В го­ро­де Фивы он му­че­ни­че­ски окон­чил зем­ной путь.

Также в этот день, 5 мая празднуют:

Красная горка (Фомино воскресенье)

Рамадан

Международный день принцесс (International Princess Day)

Всемирный день общения

Всемирный день веселья (World Laughter Day)

Международный день акушерки (International Midwives Day)

День водолаза

День советской печати

Международный день борьбы за права инвалидов

Хокку-день

День Европы (Europe Day in the Council of Europe)

5 мая — День шифровальщика (День создания криптографической службы РФ)

День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского

Всемирный день лёгочной гипертензии (World PH Day)

День кубанской журналистики

Международный день осиротевших матерей (International Bereaved Mother`s Day

День детей — Тонга

День пожилых людей — Палау

5 мая — День большого сэндвича (National Hoagie Day) — США

Фестиваль встречи весны — Турция

Праздник попугая — Франция

Пятый день мая — Мексика

День посадки деревьев — Доминикана

День детей — Япония, Южная Корея

5 мая — День благословения велосипедов (Blessing of the Bicycles) — США

День матери — Литва, Испания, Румыния, Португалия, Венгрия

День борьбы с насилием и расизмом — Австрия

5 мая — День коронации — Таиланд

День Конституции — Кыргызстан

День освобождения — Дания, Нидерланды

5 мая — День карикатуриста (National Cartoonists Day) — США

День прибытия индийцев — Гайана

День печати — Беларусь

5 мая — День мучеников — Албания

День патриотов — Эфиопия

День энчилада (National Enchilada Day) — США

5 мая — День майского восстания чешского народа — Чехия

День культуры португалоязычных стран

Лукин день