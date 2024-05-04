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фото: pikist.com

5 мая — День Луки. Луковый день и Чащобные хороводы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:42 04.05.2024

5 мая по приметам определяли погоду на осень. По традиции в этот день высаживали лук на грядки. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Фёдор, Луковый день, Чащобные хороводы.

В былые времена считалось, что лук наполняет организм энергией, придает человеку храбрости и сил. Поэтому нередко его добавляли в блюда воином. Ещё свято верили в то, что специфический запах лука отгоняет недуги, нечисть и защищает от них. Во время эпидемии в каждом доме вывешивали тугие связки лука.

Ляльное время мая продолжалось: девушки хороводились и развлекались разными играми, но не только они хотели веселиться: нечистая сила тоже хотела потешиться и навредить всему роду людскому. Ведьмы стелили на покрытую росой траву холст и водили свои хороводы на нем. К этому моменту, по народным поверьям, чертовки уже были беременны.

Если простая женщина хотела избавиться от бесплодия, то она пробовала следующий небезопасный способ. Надо было подойти к лесной полянке, над которой поднимается вешний теплый пар, увидев ведьм, раздеться и незаметно встать на холст в хоровод. От утоптанного полотна следовало оторвать лоскуток, а придя домой, утереться им, по народным поверьям, это сулило скорую беременность.

Правда, многие считали, что если женщина все-таки попадет в ведьмин хоровод, то колдуньи подкинут в ее чрево своего ведьмененка, а сама страдалица так и останется навек у нечисти в подчинении.

Народные приметы на 5 мая

  • Луна в ночь на 5 мая рано всходит на небе – будут ранние морозы, а сеять, по приметам, лучше всего ранний лук-севок
  • При убывающей Луне с посевами лучше подождать
  • Не стоит идти в лес одному в этот день, поскольку нечистая сила 5 мая дьявольские хороводы водит и может с собой увести
  • Если кукушка в день Луки кукует громко и долго – погода в ближайшие дни будет хорошей
  • Гроза в этот день – будет богатый урожай
  • Утром установилась ясная погода – примета к тому, что можно проводить посевные работы Наблюдаются заморозки – еще 40 утренних морозов повредят поля
Сегодня именины у Виталия, Всеволода, Гавриила, Климента, Феодора, Дмитрия

5 мая память святого Апостола и Евангелиста Луки

5 маяСвя­той апо­стол и еван­ге­лист Лу­ка, уро­же­нец Ан­тио­хии Си­рий­ской, апо­стол из 70-ти, спо­движ­ник свя­то­го апо­сто­ла Пав­ла, врач из про­све­щен­ной гре­че­ской сре­ды. Услы­шав о Хри­сте, Лу­ка при­был в Па­ле­сти­ну и здесь го­ря­чо вос­при­нял спа­си­тель­ное уче­ние от Са­мо­го Гос­по­да. В чис­ле 70-ти уче­ни­ков свя­той Лу­ка был по­слан Гос­по­дом на первую про­по­ведь о Цар­ствии Небес­ном еще при жиз­ни Спа­си­те­ля на зем­ле. По­сле Вос­кре­се­ния Гос­подь Иисус Хри­стос явил­ся свя­тым Лу­ке и Кле­о­пе, шед­шим в Ем­маус.

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Апо­стол Лу­ка при­нял уча­стие во вто­ром мис­си­о­нер­ском пу­те­ше­ствии апо­сто­ла Пав­ла, и с тех пор они бы­ли нераз­луч­ны. Ко­гда свя­то­го Пав­ла оста­ви­ли все со­труд­ни­ки, апо­стол Лу­ка про­дол­жал де­лить с ним все труд­но­сти бла­го­вест­ни­че­ско­го по­дви­га. По­сле му­че­ни­че­ской кон­чи­ны пер­во­вер­хов­ных апо­сто­лов свя­той Лу­ка по­ки­нул Рим и с про­по­ве­дью про­шел Аха­ию, Ли­вию, Еги­пет и Фива­и­ду. В го­ро­де Фивы он му­че­ни­че­ски окон­чил зем­ной путь.

Также в этот день, 5 мая празднуют:

  • Красная горка (Фомино воскресенье)
  • Рамадан
  • Международный день принцесс (International Princess Day)
  • Всемирный день общения
  • Всемирный день веселья (World Laughter Day)
  • Международный день акушерки (International Midwives Day)
  • День водолаза
  • День советской печати
  • Международный день борьбы за права инвалидов
  • Хокку-день
  • День Европы (Europe Day in the Council of Europe)
  • 5 мая — День шифровальщика (День создания криптографической службы РФ)
  • День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
  • Всемирный день лёгочной гипертензии (World PH Day)
  • День кубанской журналистики
  • Международный день осиротевших матерей (International Bereaved Mother`s Day
  • День детей — Тонга
  • День пожилых людей — Палау
  • 5 мая — День большого сэндвича (National Hoagie Day) — США
  • Фестиваль встречи весны — Турция
  • Праздник попугая — Франция
  • Пятый день мая — Мексика
  • День посадки деревьев — Доминикана
  • День детей — Япония, Южная Корея
  • 5 мая — День благословения велосипедов (Blessing of the Bicycles) — США
  • День матери — Литва, Испания, Румыния, Португалия, Венгрия
  • День борьбы с насилием и расизмом — Австрия
  • 5 мая — День коронации — Таиланд
  • День Конституции — Кыргызстан
  • День освобождения — Дания, Нидерланды
  • 5 мая — День карикатуриста (National Cartoonists Day) — США
  • День прибытия индийцев — Гайана
  • День печати — Беларусь
  • 5 мая — День мучеников — Албания
  • День патриотов — Эфиопия
  • День энчилада (National Enchilada Day) — США
  • 5 мая — День майского восстания чешского народа — Чехия
  • День культуры португалоязычных стран
  • Лукин день
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