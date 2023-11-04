5 ноября – день апостола Иакова (Якова). Ешьте мёд и кормите птиц

В этот период наши предки провожали осень. Активно готовились к зиме: мужчины рубили дрова к зиме, чинили зимнюю упряжь для лошадей и делали всю тяжелую работу по дому и во дворе. Незамужние девушки ткали праздничные вожжи для свадебного поезда и дарили их своим женихам. Вечерами вся семья собиралась за одним столом и пила сваренное специально для этого дня хмельное пиво и ели мед.

В этот день также существовал обычай внимательно смотреть на небо в ожидании первой снежной крупы (если, конечно, первый снег еще так и не выпал). Считалось, что с «крупы на Якова» на землю придет настоящая зима, установится санный путь, и можно будет смело отправляться в любую дальнюю дорогу.

А ещё в народе говорили, что птицы 5 ноября могут успокоить землю своим пением.

Церковь же нынче чтит память Иакова Младшего – одного из 70 апостолов, которого прозвали «братом Господним». Версий происхождения данного прозвища достаточно много. Наиболее распространена та, согласно которой Иаков, на самом деле, был двоюродным братом Иисуса. Также говорили, что он приходился сыном Иосифу и родился еще до того момента, как тот обручился с Марией. Предание гласит, что в земной жизни Иаков сначала не признавал Иисуса Спасителем, но только после смерти и воскресения Христа изменил свое мнение. Также Иаков известен как первый епископ Иерусалима. В 63 года он принял мученическую смерть – язычники, согласно преданию, сбросили его с крыльца храма, а затем избили камнями.

Приметы дня:

Если град 5 ноября пошел, либо мелкая крупица видна – 22 ноября придет самая настоящая зима.

Много снега выпало, и он не растаял – зима будет теплой, а в следующем году можно будет ожидать хорошего урожая.

Нужно обязательно 5 ноября выйти в поле и осмотреть его, разложить куски пирога или хлеба для птиц – это позволит привлечь удачу.

Если человек родился 5 ноября, то его талисманом является хризоправ.

Если к этому дню парень с долгами не рассчитается, то в следующем году, согласно приметам, точно не женится.

Дождь идет 5 ноября – год будет урожайным.

Большой грех – отправиться в путь на повозке с одной оглоблей.

Обязательно нужно подумать в этот день о будущем урожае, поскольку именно сейчас мысли материальны.

Если дров много нарубить – по приметам, в доме будет тепло и уютно.

Чем больше меда съешь – тем больше его соберешь в следующем году.

Поручаться за посторонних людей в этот день нельзя – плохой знак.

Именины сегодня отмечают: Афанасий, Петр, Яков, Николай, Иван, Максим, Владимир, Александр, Игнатий, Емельян.