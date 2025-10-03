5 октября – День Фоки, День Иона. Говорят — не самое хорошее время

5 октября, считали в народе, начинается самая настоящая осень. Говорили, что это не самое хорошее время. Бушевал ветер, сдирая листву с деревьев. Верили, что он мог принести в деревню порчу, нечистую силу и болезни. Но было несколько способов избежать таких неприятности, точнее запретов — нельзя было разорять муравейники, сжигать старый веник, бить хлыстом или палкой по земле, проклинать ветер и т. д.

Церковь же 5 октября почитает память пророка Ионы и мученика Фоки.

Первый, согласно Священному Писанию, побывал в чреве кита и остался невредимым (поэтому сегодня нельзя было ни ловить, ни есть рыбу!) Так, однажды Бог велел ему отправиться в город под названием Ниневия для того, чтобы проповедовать. Однако вместо этого Иона решил поехать в Иоппию и сел на другой корабль. Во время путешествия началась буря, и моряки решили бросить жребий, чтобы понять, по чьей вине к ним пришла неудача. Жребий пал на Иону, после чего он сознался, что нарушил Божий указ. Тогда он попросил бросить его в воду – и буря утихнет, что моряки и сделали. В море Иону поглотил большой кит, в чреве которого проповедник пробыл 3 дня и 3 ночи, беспрестанно молясь. Затем он был выброшен на берег и после своего чудесного спасения отправился в Ниневию.

Что касается мученика Фоки, то он считается покровителем утопающих и защитником от пожаров. Согласно преданию, он родился в Синопе и вел добродетельную жизнь. Стал епископом в зрелые годы и проповедовал христианство, благодаря чему, удалось обратить в веру множество язычников. Пострадал во время гонений, организованных императором Траяном, который вынуждал Фоку отречься от своих убеждений.

Приметы дня:

Если на Фоку березовый лист не опал, то снег поздно ляжет.

Черемуха и клен оголились – окончательное наступление зимы.

Рябчик прилетает в ельник – начинается листопад.

Осина роняет листья –конец осени.

Октябрь по непостоянству погоды похож на март.

Именины сегодня отмечают: Николай, Мартин, Александр, Федор, Кузьма, Петр, Вениамин, Андрей, Макар.

