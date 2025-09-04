Прямо сейчас:
5 сентября – День Луппы-Брусничника. Клюкву собирали и бруснику

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:31 04.09.2025

Главное занятие 5 сентября — собирали клюкву и бруснику. Заготавливали ягоды и впрок: засушивали, замачивали, варили варенье. А люди, сведущие в народной медицине, деревенские знахари и знахарки собирали в этот день корни и листья брусники. И по сей день эти части растения известны как противовоспалительное, вяжущее и дезинфицирующее средство.

Также убирали лен, говорив, что он цветет 2 недели, спеет еще 4 недели, а на седьмую неделю уже вполне подходит для уборки. Лен обычно раскладывали на земле и оставляли на некоторое время для того, чтобы из него вышла вся влага, он стал гладким и мягким.

Церковь же нынче  отмечает память мученика Луппа. И хотя его имя и житие в наши дни знают лишь самые ревностные христиане, сотни лет назад он был весьма почитаемым святым. Согласно апокрифической литературе, он прислуживал самому Дмитрию Солунскому и унаследовал его перстень. После смерти господина он ходил по городам и весям, исцелял людей, проповедовал слово Божье и мученически погиб от рук гонителей веры.

Святого мученика Луппа в народе представляли крепким рыжим мужиком, который в этот день бродил по земле и хлопал по спине крестьян. И первые (лупенские) заморозки проходили не без его участия.

Приметы дня:

  • Гром прогремел – осень будет теплой, а зима, наоборот, суровой.
  • Утром подмораживает – скоро наступит настоящая зима.
  • Нет заморозков – к теплому сентябрю.
  • Листья падают «лицом» к земле – к теплой и мягкой зиме. «Лицом» к небу – к холодной зиме.
  • Журавли высоко на юг летят – к ранней зиме.
  • Стаи журавлей пролетают низко над землей – к поздней и теплой зиме.
  • Журавли не кричат в полете и быстро летят – к непогоде.
  • Брусника созрела – надо убирать овес на поле.
  • Если в этот день в лесу встретить незнакомого старика, который потерял лукошко, не заговаривайте с ним. Вполне возможно, что это сам леший охотится таким образом на незадачливых путников.
  • Мыло в этот день во сне увидеть – работу потерять.
  • Если приснилась горчица – жди дурных вестей.
  • Если женщине приснился ее муж – это к заботам и хлопотам.
  • Деньги во сне найти – к бедности.

Именины сегодня отмечают: Федор, Павел, Иван, Николай.

