5 января – Федул Зимний. Колдуны нынче весьма сильны

Простой и спокойный день. Хорошим знаком считалось рождение ребенка в этот день. Желательно – вечером, после заката солнца. Считалось, что такой младенец вырастет счастливым, ему будет сопутствовать успех во всех начинаниях. Детей называли в соответствии со Святцами. Рожденные 5 января нарекались Федулами, Василиями, Давидами, Нифонтами, Павлами, Наумами, Феоктистами. Девочкам давали имя Анастасия – в честь святой, память которой праздновалась накануне.

А вот примет на этот день довольно много:

В Федулов день полагалось усердно читать Священное Писание и молиться Пресвятой Богородице.

Перед Рождеством Христовым в доме завершали всякую работу.

Опасались работать с острыми предметами (топорами, шилами, ножами). Тот, кто порежется на Федула, весь год будет нездоров. И по сей день некоторые люди остерегаются хирургического вмешательства 5 января, стараются перенести операцию на другое время.

Нельзя также подшивать себе подол, иначе проживешь меньше положенного.

В старину говорили: «Пришел Федул – ветер подул». Обычно этот день выдавался ветреным.

Если ветер сопровождался сильным снегопадом – июль будет ненастным.

Снег при безветренной погоде – к хорошему урожаю.

Считалось, что в этот день колдуны совершают самые сильные обряды, наводят порчу на домашний скот и его хозяев.

Чтобы защитить домашних животных от болезней, падежа и порчи, в этот день пекли пряники в форме овечек, коровок, петушков. Выпечку не съедали сразу, а заворачивали ее в чистую тряпочку (чтобы нечисть не испортила) и клали в укромное место – до Рождества.

Кошка лезет в печь – к морозу. Пытается примоститься на загнетке (углубление для углей и золы) – холода долго простоят.

Куры беспокойно себя ведут – к метели.

Лошадь храпит – к снежной буре и затяжному ненастью.

Именины сегодня отмечают: Павел, Василий, Наум, Иван.

