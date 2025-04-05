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6 апреля - День Захара и Якова, а также канун Благовещения
фото: pikist.com

6 апреля — День Захара и Якова, а также канун Благовещения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:59 05.04.2025

Церковь почитает память святых Захара и Якова. Также этот день именовали Артемием и Захарием Постником. При этом 6 апреля в народе активно готовились к празднику Благовещения. Молились в церквях, посещали тюрьмы, чтобы раздать гостинцы заключенным. Обязательной была вечеря.

А ещё в этот день устраивали большую уборку в доме. Обязательно окуривали зимнюю одежду и домашнюю утварь травами. Можжевельником, в частности. Верили, что такая мера позволит защититься от сглаза. Злых духов также гнали — сжигали старые соломенные постели. Кроме того, чтобы избавиться от нежити, жгли костры и обходили кругами избы.

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Погодные приметы на сегодня таковы:

  • Ночью не холодно? Весна будет ранней.
  • Снег растаял к Благовещению – в этом году снегопадов больше не будет.
  • Потеплело на улице – к морозам, но долго они не продержатся, а лето наступит скоро.
Именины 6 апреля отмечают: Захар, Артем, Петр, Стефан, Яков.
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