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6 апреля в Симферополе пройдет общегородской субботник

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма, Симферополь 13:21 04.04.2024

Послезавтра в Симферополе пройдёт общегородской субботник. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

Локации субботника:

  •  Конечная остановка мкр. Марьино;
  • Лесная зона по ул. Балаклавская, в районе МКД №75;
  • ул. Аральская (лесная зона за 7-й городской больницей);
  • Лесная зона по ул. Балаклавская, в районе МКД №42;
  • ул. Аральская (лесная зона в районе Дома ребенка «Елочка»).

Старт акции 6 апреля, в 9:00, все участники будут обеспечены необходимым инвентарём: мешки для сбора мусора, перчатки, инструменты, также на территориях будут размещены контейнеры типа «лодочка» для вывоза собранного мусора, — рассказал Михаил Афанасьев.

Городские власти приглашают симферопольцев присоединиться к уборке территорий и призывают вместе сделать Симферополь чище!

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