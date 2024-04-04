6 апреля в Симферополе пройдет общегородской субботник

Послезавтра в Симферополе пройдёт общегородской субботник. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

Локации субботника:

Старт акции 6 апреля, в 9:00, все участники будут обеспечены необходимым инвентарём: мешки для сбора мусора, перчатки, инструменты, также на территориях будут размещены контейнеры типа «лодочка» для вывоза собранного мусора, — рассказал Михаил Афанасьев.