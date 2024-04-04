6 апреля в Симферополе пройдет общегородской субботник

Послезавтра в Симферополе пройдёт общегородской субботник. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
Локации субботника:
- Конечная остановка мкр. Марьино;
- Лесная зона по ул. Балаклавская, в районе МКД №75;
- ул. Аральская (лесная зона за 7-й городской больницей);
- Лесная зона по ул. Балаклавская, в районе МКД №42;
- ул. Аральская (лесная зона в районе Дома ребенка «Елочка»).
Старт акции 6 апреля, в 9:00, все участники будут обеспечены необходимым инвентарём: мешки для сбора мусора, перчатки, инструменты, также на территориях будут размещены контейнеры типа «лодочка» для вывоза собранного мусора, — рассказал Михаил Афанасьев.
Городские власти приглашают симферопольцев присоединиться к уборке территорий и призывают вместе сделать Симферополь чище!
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