6 августа – День Бориса и Глеба. Чародеи по полям гуляют, превращаясь в огненные шары

В народе считали, что 6 августа начинаются сильные грозы. Причём непогода «баловала» ещё и молниями, которых крестьяне очень боялись, а потому старались в этот день в поле не выходить. В некоторых губерниях считалось, что сильные грозы — это происки местных деревенских колдунов. Если верить фольклору, самые сильные чародеи якобы могли оборачиваться в огненный шар и колесить по полю, уничтожая все на своем пути. В огне урожай погибал, а крестьян ждал еще один голодный год. Поэтому люди издавна молились святым покровителям этого дня об усмирении стихии, просили о хорошей и ясной погоде.

Вместе с тем, 6 августа начинали активно собирать и заготавливать ягоды. Поспевали, к примеру, черёмуха и смородина. Эти дары природы использовали в качестве лекарственных препаратов против простуды, желудочных болезней.

Церковь же нынче чествует память святых Бориса и Глеба, которые ранее, до крещения, носили имена Роман и Давид. Родились они в семье великого князя Владимира Святославовича и были убиты кровным братом Святополком Окаянным уже после смерти отца, когда шла усиленная борьба за власть. Согласно церковному преданию, Святополка на такой поступок подвигнул сам дьявол. Святополк очень хотел править Русью, а потому, задумал убить всех наследников. Именно Борис и Глеб известны как первые русские святые, которые были канонизированы в лике мучеников. Также они известны как заступники Руси и небесные помощники князей.

Приметы дня:

Работать в поле – к пожару. Есть даже пословица такая: на святого Бориса за хлеб не берися.

Клейкие, липкие зерна в колосьях – уборку урожая надо отложить еще на несколько дней, пока зерно не дозреет.

Дождь с утра – к ясному дню.

Роса до полудня – к грозе.

Мухи жужжат с раннего утра – к солнечной погоде.

Мух не слышно – к дождю.

Если солому, оставшуюся от сегодняшней уборки урожая, использовать при строительстве, то такой дом долго не прослужит.

Южный ветер подул – к ненастью.

Цыплята жмутся к курице – к затяжным дождям.

Считается, что в этот день птицы в лесу замолкают («задумываются»).

С осины пух полетел – в лесу созрели грибы-подосиновики.

Тот, кто родился в этот день, вырастет оптимистом, любящим людей.

Если эта дата выпадает на полнолуние, лес для постройки дома рубить нельзя. В противном случае скандалы в новом доме станут обычным явлением. Именины сегодня отмечают: Афанасий, Кристина, Иларион, Анатолий, Глеб, Иван, Давид, Николай, Роман, Борис.

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