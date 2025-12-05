6 декабря – День Митрофана. Яйца и пироги, разговоры и гадания

В народе считали, что 6 декабря можно понять, какой погода будет летом. Обычно в это время устраивали шумные гулянья. Отмечали окончательное установление санного пути по снегу.

А ещё 6 декабря устраивали так называемый канун – специальные гулянья, на которых девушки варили яйца, пекли пироги и проводили время за разговорами и гаданиями.

Церковь же нынче отмечает день Митрофана Воронежского, занимавшего пост епископа Русской церкви в 17-18 веках. Благочестивые родители назвали его Михаилом и воспитывали как полагает праведной христианкой семье. До сорока лет он имел сына и жену, затем овдовел и постригся в Золотниковский Успенский монастырь, взяв имя Митрофан. По легенде, он, отличаясь от других монахов глубоким смирение и строгим соблюдением правил монашеской жизни, спустя определенное время достиг сана игумена Яхромского Космина монастыря. А в 1682 году ему предложили стать епископом в новообразованной Воронежской епархии, на что он согласился и благополучно справлялся до последних своих дней жизни. За все время служения Господу, Митрофан построил храм, всячески поддерживал своих прихожан, в том числе самого Петра I. После смерти его мощи сохранили в Благовещенском соборе Воронежа. Верующие со всех краев съезжались и продолжают съезжаться к ним, веруя, что они способны исцелять от разных телесных и душевных болезней.

Чествовали сегодня и Александра Невского, известного полководца и русского князя. Согласно историческим сведениям, в XIII веке Русь подвергалась нападению со стороны Литвы, монголо-татар и католического Запада. При этом, Александр Невский в течение своей жизни не проиграл ни одной своей битвы. Он проявил себя не только как великий полководец, но и как превосходный дипломат. В честь Александра Невского на Руси принято было печь специальные булки. Внутрь одной булки клали крест, а потом раскладывали выпечку по дому. Одну булку клали на порог, вторую – на лавку, а третью – около образов на полку. Если булка с крестом оказывалась у порога, то человек, который ушел на службу, должен был скоро вернуться. Если булка с крестом оказывалась возле образов – это было плохим знаком и сулило смерть.

Приметы дня:

Мелкий снег и северный ветер сулили слепой дождик на 6 июня.

Редкие облачка на небе – погода будет холодной и ясной, расположенные полосками – теплой.

Солнышко спряталось за тучу – быть бурану, выйдет столбом – к морозу.

Круторогий и ясный месяц в декабре обещает стужу.

Если у лиственных деревьев верхушки поднялись вверх и порозовели – морозы будут не такими суровыми.

Два розовых тускловатых кольца вокруг луны сулят трескучие морозы.

Низкие облака – стужа не за горами.

Облака на закате «горят» – к ясной погоде.

Если с неба доносится шум – быть метели. Именины сегодня отмечают: Григорий, Митрофан, Борис, Федор, Александр, Алексей.

