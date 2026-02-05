6 февраля - День Аксиньи-весноуказательницы. Тёплые дни скоро...

День Аксиньи-весноуказательницы — это ещё один «привет» от грядущих весенних деньков. В народе говорили, что продолжается «перелом весны». Естественно, примечали, какой будет погода:
- Солнечный день – хорошая весна;
- Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей;
- Облака на светлом небе видны – быть краснопогодью;
- Вьюга и метель – жди неурожая. И такая же погода будет большую часть весны;
- Редкие и высокие облака 6 февраля предвещают скорое тепло;
- На полузимницу вёдро — весна красна;
- Метель дорогу переметает на полузимницу — красному солнцу выметет путь (погода будет пасмурная).
