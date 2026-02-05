Прямо сейчас:
6 февраля — День Аксиньи-весноуказательницы. Тёплые дни скоро…

05.02.2026

День Аксиньи-весноуказательницы — это ещё один «привет» от грядущих весенних деньков. В народе говорили, что продолжается «перелом весны». Естественно, примечали, какой будет погода:

  • Солнечный день – хорошая весна;
  • Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей;
  • Облака на светлом небе видны – быть краснопогодью;
  • Вьюга и метель – жди неурожая. И такая же погода будет большую часть весны;
  • Редкие и высокие облака 6 февраля предвещают скорое тепло;
  • На полузимницу вёдро — весна красна;
  • Метель дорогу переметает на полузимницу — красному солнцу выметет путь (погода будет пасмурная).
Именины 6 февраля празднуют: Тимофей, Герасим, Денис, Ксения, Николай, Оксана, Павел.
