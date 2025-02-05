6 февраля — День Аксиньи-весноуказательницы

День Аксиньи-весноуказательницы — это ещё один «привет» от грядущих весенних деньков. В народе говорили, что продолжается «перелом весны». Естественно, примечали, какой будет погода:

Солнечный день – хорошая весна;

Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей;

Облака на светлом небе видны – быть краснопогодью;

Вьюга и метель – жди неурожая. И такая же погода будет большую часть весны;

Редкие и высокие облака 6 февраля предвещают скорое тепло;

На полузимницу вёдро — весна красна;

Метель дорогу переметает на полузимницу — красному солнцу выметет путь (погода будет пасмурная).

Именины 6 февраля празднуют: Тимофей, Герасим, Денис, Ксения, Николай, Оксана, Павел.

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